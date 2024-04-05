Bugün kandil mi? 2024 Diyanet dini günler takvimi ile Kadir Gecesi ne zaman?
Kadir Gecesi'nin kandil günü olup olmadığı merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takviminde kandil tarihleri yer alıyor. Bu noktada; "Bugün kandil mi?" sorusunun yanıtı için araştırmalar sürüyor. 2024 yılında en son Berat Kandili idrak edilmişti. Peki bugün kandil mi? Diyanet 2024 dini günler takvimi ile Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek, bugün mü? Kadir Gecesi ayın kaçında?
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Bugün kandil mi sorusunun yanıtı Kadir Gecesi gününde araştırılıyor. Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi Kur'an'ın indirildiği gece olarak kabul ediliyor. Bu gece müminler bol bol dua edecek, namaz kılarak ibadet edecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2024 dini günler takvimi yayınlandı. Bu noktada; vatandaşlar "Bugün kandil mi, ne kandili?" sorusuna yanıt arıyor. Mübarek Üç aylara girilmesi ile birlikte yılın ilk kandili ise Regaip Kandili olmuştu. Kadir Gecesi kandil değildir.
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BUGÜN KANDİL Mİ? 5 NİSAN NE KANDİLİ?
Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 dini günler takvimine göre Kadir Gecesi 5 Nisan 2024 Cuma gününe denk gelmektedir. Kadir Gecesi Ramazan ayı içerisinde idrak edilmektedir. Kadir Gecesi, kandil gecesi değildir. Kandil günleri arasında Regaip, Miraç, Mevlit ve Berat geceleri yer alır. Kadir Gecesi Kur’an-ı Kerim’in indirmeye başlandığı mübarek gecedir.
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KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 dini günler takvimine göre Kadir Gecesi 5 Nisan 2024 Cuma gününe denk gelmektedir. Kadir Gecesi, Ramazan ayının 27. gecesi idrak ediliyor.
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DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Regaib Kandili 11 Ocak 2024 | Perşembe
Üç Ayların Başlangıcı | 12 Ocak 2024 | Cuma
Mirac Kandili 06 Şubat 2024 | Salı
Berat Kandili 24 Şubat 2024 | Cumartesi
Ramazan Ayı Başlangıcı 11 Mart 2024 | Pazartesi
Kadir Gecesi 05 Nisan 2024 | Cuma
Arefe Günü 09 Nisan 2024 | Salı
Ramazan Bayramı 1.Gün 10 Nisan 2024 | Çarşamba
Ramazan Bayramı 2.Gün 11 Nisan 2024 | Perşembe
Ramazan Bayramı 3.Gün 12 Nisan 2024 | Cuma
Terviye Günü 14 Haziran 2024 | Cuma
Arefe Günü 15 Haziran 2024 | Cumartesi
Kurban Bayramı 1. Günü 16 Haziran 2024 | Pazar
Kurban Bayramı 2. Günü 17 Haziran 2024 | Pazartesi
Kurban Bayramı 3. Günü 18 Haziran 2024 | Salı
Kurban Bayramı 4. Günü 19 Haziran 2024 | Çarşamba
Hicri Yılbaşı Gecesi 06 / 07 Temmuz 2024 | Cumartesi / Pazar
Hicri Yılbaşı Günü 07 Temmuz 2024 | Pazar
Aşure Gecesi 15 / 16 Temmuz 2024 | Pazartesi / Salı
Aşure Günü 16 Temmuz 2024 | Salı
Mevlid Kandili 14 Eylül 2024 | Cumartesi