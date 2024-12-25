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        Haberler Bilgi Gündem Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı: 25 Aralık Çarşamba İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu

        Bugün hava nasıl olacak? 25 Aralık Çarşamba İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu

        Hava durumu tahminleri son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Meteoroloji'nin son raporlarına göre, birçok ilde yağışlı ve soğuk hava etkisini göstermeye devam ediyor. Yağışların etkisiyle uyarılar artarken, Türkiye genelinde bugün için yeni açıklamalar yapıldı. İşte 25 Aralık Çarşamba İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2024 - 00:42 Güncelleme: 25.12.2024 - 00:43
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        • 1

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 25 Aralık Çarşamba günü için çeşitli uyarılarda bulundu. Bugün özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz'in yükseklerinde ve Akdeniz'in Toroslar kesiminde yağış alan yerlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. İstanbul ve çevresinde soğuk hava dalgası kendini hissettirmeye devam edecek. İşte 25 Aralık Çarşamba günü güncel hava durumu...

        • 2

          BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ve Batı Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ege'nin güney kıyıları ve kuzey iç kesimlerinde, Doğu Akdeniz'in batısı ve Batı Akdeniz'de kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz'in yükseklerinde ve Akdeniz'in Toroslar kesiminde yağış alan yerlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Ülkemizin doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        • 3

          TURUNCU KODLA UYARI VERİLEN İLLER

          Antalya, Aydın, Isparta, İzmir, Manisa ve Muğla için turuncu alarm verildi.

          SARI KODLA UYARI VERİLEN İLLER

          Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Eskişehir, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Uşak, Yozgat, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Karabük için sarı alarm verildi.

        • 4

          İSTANBUL 9°C, 14°C

          Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

          İZMİR 9°C, 16°C

          Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

          ANKARA 7°C, 11°C

          Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzey çevrelerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı.

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