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        Haberler Bilgi Yaşam Bugün hava nasıl olacak? 4 Temmuz 2025 Cuma İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu tahminleri

        Bugün hava nasıl olacak? 4 Temmuz 2025 Cuma İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu

        Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre, hava sıcaklığının, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu Bölgeleri ise yer yer yağışlı geçmesi bekleniyor. Peki, "Bugün hava nasıl olacak?" İşte 4 Temmuz 2025 Cuma İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu tahminleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.07.2025 - 00:51 Güncelleme: 04.07.2025 - 00:51
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        • 1

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının bugünden itibaren etkisini artıracağını belirtti. Hafta sonu Ege ve Akdeniz Bölgeleri'nde sıcaklıklar mevsim normallerinin 6 ila 8 derece üzerine çıkması bekleniyor. Peki, "Bugün hava nasıl olacak?" İşte 4 Temmuz 2025 Cuma İstanbul, İzmir, Ankara hava nasıl olacak, sorusunun yanıtı...

        • 2

          BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz (Çorum hariç), Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Sivas, Kayseri, Kastamonu, Karabük, Sinop, Bingöl ve Muş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Amasya, Tokat ve Erzurum çevrelerinde kuvvetli, Ordu ve Giresun çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

        • 3

          İSTANBUL 20°C, 30°C

          Parçalı ve az bulutlu

          İZMİR 24°C, 36°C

          Az bulutlu ve açık

          ANKARA 12°C, 27°C

          Parçalı ve az bulutlu

        • 4
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