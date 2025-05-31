Bugün hava nasıl olacak? 31 Mayıs Cumartesi Ankara, İzmir, İstanbul hava durumu raporu
Meteoroloji güncel hava durumu raporunu paylaştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, Güney ve İç Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Peki bu hafta sonu hava nasıl olacak? İşte güncel Meteoroloji açıklamaları ile İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu raporu...
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Meteoroloji bu hafta sonu için yurdun bazı bölgelerini kuvvetli rüzgar ve yağış için uyarılarda bulundu. Hafta sonu planı yapanlar uyarıları dikkate alıyor. İşte 31 Mayıs hava durumu tahminleri
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BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz (Mersin haric), İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Güney ve İç Ege ve Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara’da kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yurdun güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Güney ve İç Ege ve Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Marmara’da kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR 12°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE 16°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 15°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 15°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç ve güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DENİZLİ 14°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 17°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 11°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Mersin haric) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Akdeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA 16°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 17°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY 14°C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 10°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kuzeybatısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA 11°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
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BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 10°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 9°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 15°C, 23°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 13°C, 20°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 12°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE 15°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 13°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 14°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 6°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 5°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 12°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 10°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 14°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 14°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu