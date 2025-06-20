YENİ SERİN HAVA GELİYOR

Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel,

20 Haziran Cuma akşamından itibaren ise Ukrayna-Balkanlar çevresinden güneye, Türkiye’ye doğru sokulacak yeni serin havanın etkisine gireceğiz. Fakat bu serinlik 30-32°C olan sıcaklıkları sadece 25-27°C’lere çekecek.

Türkiye’de bu Haziran kurak sürüyor. Hava sıcaklıkları gündüz 7 coğrafi bölgede de yaz değerlerinde, geceler ise Anadolu’da ve kuzey bölgelerde serin olmayı sürdürüyor. Gündüz 30°C olan İstanbul, neyse ki gece 21°C’ye kadar serinliyor.

YENİ SERİN HAVA GELİYOR

20 Haziran Cuma akşamından itibaren ise Ukrayna-Balkanlar çevresinden güneye, Türkiye’ye doğru sokulacak yeni serin havanın etkisine gireceğiz. Fakat bu serinlik 30-32°C olan sıcaklıkları sadece 25-27°C’lere çekecek.

Bir sonbahar ya da kış havasından söz etmiyoruz. Gece ve sabah serinliği ise henüz bunaltıcı yaz havasını özlemeyenlerin imdadına yetişmeye devam ediyor.

Hava sıcaklıkları gelecek 7 gece klima ya da vantilatör gerektirmeyen, serin ve mevsim normallerindeki haliyle seyrediyor. Kuzeyden sarkan bu (meteorolojide oluk) hava ile Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu hissedilir şekilde serinleyecek ve bu sıcaklık dalgalanması yer yer yağmur oluşmasına yardımcı olacak.