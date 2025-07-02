Bugün hava nasıl olacak? 2 Temmuz Çarşamba MGM ile Türkiye geneli hava durumu tahminleri
Temmuz ayının gelişiyle birlikte, yurt genelinde sıcaklıklar artmaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklığının, iç ve doğu kesimlerde 3 ila 6 derece artması, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Peki, "Bugün hava nasıl olacak?" 2 Temmuz 2025 Çarşamba MGM ile Türkiye geneli hava durumu tahminleri...
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yayımlanadığı hava durumu raporu ile, bugün hava nasıl olacak, sorusuna yanıt buldu. Yurt genelinde açık bir havanın hakim olması beklenirken, yağışların Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz kıyılarında etkili olması bekleniyor. İşte 2 Temmuz Çarşamba MGM ile İstanbul, Ankara, İzmir Türkiye geneli hava durumu tahminleri...
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YARIN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu çevreleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Çarşamba) Trabzon'un batı, Giresun'un doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, yurdun batı ve güney kıyılarında normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara’nın güneyi, Ege kıyıları, İç Anadolu ve Doğu Akdeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BALIKESİR 17°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE 18°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 20°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 17°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
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EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzey kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 14°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 22°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 25°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 20°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
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AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ADANA 21°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 25°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 23°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 18°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
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İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 14°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 15°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 18°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR 12°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
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BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 10°C, 24°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE 15°C, 27°C
Parçalı bulutlu
SİNOP 18°C, 28°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 17°C, 24°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Çarşamba) Trabzon'un batı, Giresun'un doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA 14°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
RİZE 17°C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 18°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 19°C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı kesimlerinde yarın (Çarşamba) yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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DOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ERZURUM 7°C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatnden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 7°C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatnden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 16°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 14°C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğusu yarın (Çarşamba) öğle saatnden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 22°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 21°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 22°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 24°C, 36°C
Az bulutlu ve açık