BUGÜN (14 OCAK PAZAR) HAVA NASIL OLACAK İSTANBUL, ANKARA İZMİR?

İstanbul'da 14 Ocak Pazar günü de güneş bulutların ardından kendini gösterecek ve yine yağışsız ve açık bir gökyüzü olacak. Ancak yine oldukça soğuk bir Pazar günü İstanbulluları karşılayacak.

İzmir de 13 Ocak Cumartesi gününe yağışsız başlıyor. Sıcaklıklar 3 ile 9 derece arasında değişirken, güneş bulutların arkasından kendini gösterecek. 14 Ocak Pazar günü sıcaklıklar aynı şekilde seyrederken hava parçalı bulutlu olacak.

Ankara'da yarın kelimenin tam anlamıyla dondurucu soğuklar olacak. Eksi 3 ile 1 derece arasında değişen sıcaklıklara rağmen bugün herhangi bir yağış beklenmiyor.