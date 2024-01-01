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        Haberler Gündem Bugün hastaneler açık mı, kapalı mı? Yılbaşında 1 Ocak 2024 bugün hastane poliklinikleri ve sağlık ocakları tatil mi olacak?

        1 Ocak 2024 bugün hastaneler tatil mi?

        Yeni yıla girilmesiyle 1 Ocak bugün hastanelerin açık olup olmadığı merak konusu oldu. Yılbaşının resmi tatil olması sebebiyle bazı kurum ve kuruluşlar kapalı olacak. Bu kapsamda vatandaşlar "Yılbaşında 1 Ocak 2024 bugün hastaneler açık mı, tatil mi?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte, konuya dair bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2024 - 00:46 Güncelleme: 01.01.2024 - 00:46
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        • 1

          1 Ocak bugün hastanelerin çalışma durumu araştırılıyor. Sağlık hizmeti almak isteyen vatandaşlarımız bugün hastanelerin açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, 1 Ocak bugün hastaneler açık mı, kapalı mı? Yılbaşında 1 Ocak 2024 bugün hastaneler tatil mi? İşte, konuyla ilgili detaylar...

        • 2

          1 OCAK 2024 YARIN HASTANELER AÇIK OLACAK MI?

          1 Ocak Pazartesi günü resmi tatil günleri arasında yer alıyor. Bu sebepten dolayı bugün hastaneler hizmet vermeyecek.

        • 3

          1 Ocak günü hastanelerin sadece acil poliklinikleri açık olacak.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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