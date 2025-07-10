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        Haberler Bilgi Spor BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? Bu akşam maç var mı, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 10 Temmuz 2025 bugünkü maçlar

        Bugün hangi maçlar var? 10 Temmuz Perşembe bu akşam maç var mı, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

        10 Temmuz 2025 bugünkü maç programı belli oldu. Beşiktaş, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçına çıkıyor. Siyah-beyazlılar, Avusturya ekibi St. Pölten ile karşı karşıya geliyor. Öte yandan bugün UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde 1. Eleme Turu maçları oynanacak. UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası ve Afrika Kadınlar Şampiyonası'nda da birbirinden zorlu müsabakalar futbolseverleri bekliyor olacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 10 Temmuz 2025 bugünün maç takvimi ile karşılaşmaların başlangıç saatleri.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.07.2025 - 11:09 Güncelleme: 10.07.2025 - 11:09
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        • 1

          Futbol heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. 10 Temmuz Perşembe günü oynanacak karşılaşmalar araştırılıyor. Bugünkü maç takvimine göre, Beşiktaş, sezonun ilk hazırlık maçına çıkacak. Kara Kartal, Avusturya ekibi St. Pölten karşılaşacak. UEFA Konferans Ligi ve UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turu ilk maçları yapılacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 10 Temmuz 2025 bugünkü maç programı…

        • 2

          10 TEMMUZ 2025 MAÇ PROGRAMI || BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

          Hazırlık Maçı

          18:00 CSKA 1948 Sofia - Göztepe

          20:00 Beşiktaş - SKN St. Pölten

        • 3

          UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası

          22:00 Finlandiya - İsviçre | TRT Spor

          22:00 Norveç - İzlanda | tabii Spor

        • 4

          UEFA Avrupa Ligi 1. Eleme Turu

          19:00 Sabah - Celje

          19:30 AEK Larnaca - FK Partizan

          20:00 FC Sheriff - Prishtina

          20:00 Paksi SE - CFR Cluj

          20:30 Levski Sofia - Hapoel Beer Sheva

          21:00 Shaktar Donetsk - Ilves Tampere

          21:15 Spartak Trnava - Hacken

          22:00 Legia Varşova - Aktobe

        • 5

          UEFA Konferans Ligi 1. Eleme Turu

          17:00 Atletic Club DEscaldes - F91 Diddeleng

          18:00 Magpies - Paide Linnameeskond

          19:00 Torpedo Kutaisi - Ordabasy Shymkent

          19:00 SJK Seinajoki - KI Klaksvik

          19:00 Kauno Zalgiris - Penybont

          19:30 Racing FC - Dila Gori

          19:30 Urartu - Neman Grodno

          19:45 Nomme JK Kalju - Partizani Tirana

          21:00 Vllaznia Shkoder - BFC Daugavpils

          21:00 Torpedo Zhodino - Rabotnicki

          21:00 Birkirkara - Petrocub

          21:00 Decic Tuzi - Sileks

          21:15 Malisheva - Vikingur R.

          21:30 Sutjeska Niksic - Dinamo Brest

          21:30 Vardar Skopje - La Fiorita

          21:30 Zeljeznicar - Koper

          21:45 NSI Runavik - HJK Helsinki

          21:45 St Patricks - Hegelmann Litauen

          22:00 Larne FC - Auda

          22:00 Tre Fiori - Pyunik

          22:00 Borac Banja Luka - FC Santa Coloma

          23:00 Valur - FC Flora Tallinn

        • 6

          Afrika Kadınlar Şampiyonası B Grubu

          19:00 Tunus - Cezayir

          22:00 Botsvana - Nijerya

        • 7
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