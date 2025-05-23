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        Haberler Bilgi Spor BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? Bu akşam kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? 23 Mayıs 2025 Cuma günün maç fikstürü

        Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? 23 Mayıs Cuma günün maç fikstürü

        Bu akşam oynanacak maçlar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Bu sebeple 23 Mayıs Cuma günün maç fikstürü inceleniyor. Bu akşam Trendyol 1. Lig, La Liga, Serie A, Almanya Bundesliga 2, Belçika Pro League, Danimarka 1. Ligi, Azerbaycan Premier Ligi, UEFA U17 Avrupa Şampiyonası, Dünya Halı Saha Şampiyonası, Avrupa Plaj Futbolu Ligi ve Arjantin Kupası'nda kritik karşılaşmalar oynanacak. Futbolun yanı sıra bugün oynanacak basketbol ve voleybol mücadeleleri de araştırılanlar arasında. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 23 Mayıs 2025 Bugünkü maçlar listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.05.2025 - 10:36 Güncelleme: 23.05.2025 - 10:36
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        • 1

          23 Mayıs Cuma günün maç fikstürü belli oldu. Bu akşam yerli ve yabancı liglerde kritik karşılaşmalar oynanacak. Trendyol 1. Lig’de play-off ikinci tur rövanşında Bandırmaspor ile Boluspor karşı karşıya gelecek. 1. Lig’in yanı sıra, La Liga, Serie A ve Bundesliga 2 gibi önemli liglerin maçlarını takip etmek isteyen futbolseverler ‘’Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 23 Mayıs 2025 Cuma günün maçları...

        • 2

          23 MAYIS 2025 MAÇ FİKSTÜRÜ: BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

          1. Lig Yükselme Play Off 2.Tur

          16:00 Bandırmaspor - Boluspor (TRT Spor)

        • 3

          La Liga

          22:00 Real Betis - Valencia

        • 4

          Serie A

          21:45 Como - Inter

          21:45 Napoli - Cagliari

        • 5

          Almanya Bundesliga 2

          21:30 Saarbrucken FC - Braunschweig

        • 6

          Belçika Pro League

          21:45 Cercle Brugge - Patro Eisden

        • 7

          Danimarka 1. Ligi

          20:00 Fredericia - Kolding

          20:00 Hvidovre IF - AC Horsens

          20:00 Odense - Esbjerg

        • 8

          Azerbaycan Premier Ligi

          18:30 Sebail - Sumqayıt

        • 9

          UEFA U17 Avrupa Şampiyonası

          19:00 Belçika - Çekya

          21:30 İtalya - İngiltere

        • 10

          Dünya Halı Saha Şampiyonası

          18:30 Türkiye - Ukrayna

          Avrupa Plaj Futbolu Ligi

          18:30 Polonya - Fransa

          19:45 Portekiz - Türkiye

          21:00 Gürcistan – İspanya

          Arjantin Kupası

          03:10 Df. Justicia - Newell's Old Boys

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