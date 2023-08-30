Bugün görmeniz gereken 18 muazzam fotoğraf
Dünyanın farklı ülkelerinde yaşasak da insanların başından geçen deneyimler, hepimizin aynı duygularda buluşmasını sağlayabilir. İşte, dünyanın bir ucundan sizi gülümsetecek 18 fotoğraf...
- 1
“Mahallemde beyaz bir sincap var.”
- 2
"Eski bir aile albümünde Nicolas Cage'e rastladım.”
- 3
“Walmart'a gittim. Bir atın yanına park ettim.”
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- 4
“Üstünde sevimli bir yavru mantarı olan bu mantarı buldum.”
- 5
"Bir müşteri 1901'den kalma bu parayla ödeme yaptı."
- 6
"Eski kitabı buldum, eski parayı buldum."
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- 7
“2 günde 7 adet dört yapraklı yonca buldum.”
- 8
“Altın Katedral Kemeri'nin aydınlatması garip bir şekilde köpeğime benziyor”
- 9
"Grubumuzun renkleri gökkuşağının tüm spektrumunu kapsıyor."
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- 10
“Eski bir daireyi temizlerken 1982 model bir Coca-Cola tornavida seti buldum.”
- 11
“Türkiye'deki otel odama girdim ve bunu yatağımın üzerinde buldum.”
- 12
“Okuduğum kitapta 17. yüzyıldan kalma el yazısıyla yazılmış notlar var.”
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- 13
“Eski bir aile albümünde Nicolas Cage'e rastladım.”
- 14
"Bu sabah hayatım boyunca gördüğüm en küçük kurbağayı buldum."
- 15
“Üniversitemin kütüphane pencerelerinin yanına uzanma kararı aldım.”
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- 16
"Kız kardeşime Güney Afrika'dayken hiç aslan görüp görmediğini sordum, bana bunu gönderdi... (Görünüşe göre bir aslan sığınağında)."
- 17
“Annemle babamın arka bahçesinden gelen bu 4 kiloluk mantar.”
- 18
"Şimdiye kadar gördüğüm en küçük orkide gibi görünen bir şey filizlendi."
Kaynak: Reddit
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