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        Haberler Spor Diğer Dövüş Sporları Buğra Coşgungönül'den altın madalya! - Diğer Haberleri

        Buğra Coşgungönül'den altın madalya!

        Milli tekvandocu Buğra Coşgungönül, Kuzey Makedonya'da devam eden 18. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF 2025) altın madalyanın sahibi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 00:46 Güncelleme: 26.07.2025 - 00:46
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        Buğra Coşgungönül'den altın madalya!
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        Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin (TMOK) açıklamasına göre başkent Üsküp'teki organizasyonda ay-yıldızlı tekvandocu Buğra Coşgungönül, erkekler 73 kiloda altın madalya ile kürsünün zirvesine çıktı.

        Elif Naz Köseoğlu ise kızlar +63 kiloda bronz madalya kazandı.

        Türkiye'nin oyunlardaki madalya sayısı 8'i altın 21'e ulaştı.

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