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        Haberler Gündem Büfeden sigara hırsızlığı: 5 gözaltı - Güncel haberler

        Büfeden sigara hırsızlığı: 5 gözaltı

        Nevşehir'de büfeden 5 bin TL değerinde sigara çalınmasıyla ilgili polisin yaptığı çalışmada 5 şüpheli yakalandı. Hırsızlık anı ise iş yerindeki güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 00:16 Güncelleme: 01.07.2025 - 00:16
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        Büfeden sigara hırsızlığı: 5 gözaltı
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        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Kapucubaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki bir büfeden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Bu kapsamda büfenin ve etrafındaki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüphelilerin Y.T.P., R.N., K.Ö., S.P.K. ve E.A. olduğunu belirledi. 5 bin lira değerinde sigara çalan 5 şüpheli düzenlenen operasyonda yakalanarak, gözaltına alındı.

        Öte yandan, büfenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, şüphelilerin büfenin kepenginin bir kısmını kaldırarak, elleri ile sigaralara uzandıkları görüldü.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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