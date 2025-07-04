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        Haberler Gündem Güncel Buca orman yangınına neden olan 5 kişi adliyeye sevk edildi | Son dakika haberleri

        İzmiri'n Buca ilçesinde orman yangınına neden olan 5 kişi adliyeye sevk edildi

        İzmir'in Buca ilçesinde ruhsatsız yapı inşaatında demir kesimi ve kaynak işlemi esnasında orman yangınına neden olan 5 kişi adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 19:12 Güncelleme: 04.07.2025 - 19:12
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        Buca orman yangınına neden olan 5 kişi adliyeye sevk edildi
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        Zafer Mahallesi'nde Olduruk mevkisinde dün Y.Ö'ye ait ruhsatsız inşaatta demir kesimi ve kaynak işlemi esnasında orman yangınına sebep oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.Ö. ve N.T. tutuklama, 18 yaşından küçük olduğu belirtilen B.A. ile S.Ö. ve Y.K. ise adli kontrol tedbiriyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

        Öte yandan yangının çıkış anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntülerde, bir kişinin yanan bölgeye bir şeyler attığı, yangının büyümesi üzerine olay yerine giderek söndürmek için müdahale ettiği görüldü.

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