Bu yıl Oscar kazanan Mikey Madison'a rol teklifleri yağıyor

Mikey Madison, 'Anora' filmindeki performansıyla Oscar kazanmasından bu yana teklif üstüne teklif alıyor. Ancak o, rollerini seçerken çok titiz olmasıyla ün kazandı ve sayısız teklifi reddetti.

26 yaşındaki Madison'ın, yönetmen Charlie Polinger'ın ürkütücü Edgar Allan Poe hikâyesinin yeniden yorumlanması olan 'Kızıl Ölümün Maskesi' (The Masque of the Red Death) filminde başrol oynamak için görüşmelerde bulunduğu öğrenildi. Hollywood Reporter'a göre Madison, bir veba salgınının köylüleri harap ettiği hikâyede, ikiz kız kardeşleri oynayacak.

'Anora' filmdeki performansıyla bu yıl 'En İyi Kadın Oyuncu' Oscar'ını kazanan Madison'ın ilk rolünün 'Reptilia' adlı filmde olacağı geçen ay öğrenilmişti.

Mikey Madison'ın Kirsten Dunst ile birlikte kamera karşısına geçeceği film, gizemli bir denizkızı tarafından baştan çıkarılan bir diş hijyenistinin, Florida'nın egzotik hayvan ticaretiyle dolu karanlık ve tehlikeli yeraltı dünyasına çekilişini konu alıyor.

'Anora' filminden bir kare...

Cannes'da Altın Palmiye kazanan Sean Baker imzalı 'Anora' ile Oscar başarısı elde eden Mikey Madison, bu filmden önce 'Çığlık 5' (Scream 5), 'Bir Zamanlar... Hollywood'da' (Once Upon a Time in Hollywood) filmleri ile 'Better Things' dizisinde rol almıştı.