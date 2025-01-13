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        2025’te dünyanın bir yerinde, bir çatışmada ‘nükleer silahların kullanılacağını’ düşünenler (%)

        Araştırma şirketi Ipsos'un 33 ülkede gerçekleştirdiği 2025 yılı Tahminler Anketi'ne göre; küresel çapta insanların yüzde 49'u, 2025 yılı içinde dünyanın her hangi bir yerinde gerçekleşecek bir çatışmada nükleer silah kullanılacağını düşünüyor. Nükleer silahların kullanılacağı bir savaşın gerçekleşme ihtimaline inananların başında yüzde 79 ile Endonezya gelirken Türkiye yüzde 65 ile bu ihtimale olumlu yanıt vermede 5. sırada

        Giriş: 13.01.2025 - 13:34 Güncelleme: 13.01.2025 - 13:34
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        #nükleer savaş

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