Bu teste göre 4 kişilik tipinden hangisisin? Baskın, alıcı, kaçınan, sosyal!
Kişilik analizlerindeki amaç benzer davranışları sergileyen bireyleri bir grupta toplayarak kişilik tipleri oluşturmaktır. Avusturyalı Psikiyatrist Alfred Adler davranışlar ve düşünceler ardındaki nedenleri bulmak için 4 alt kişilik testini oluşturdu
- 1
Bireysel psikolojinin kurucularından Avusturyali Psikiyatrist Alfred Adler'in kişilik üzerine çalıştığı çalışmalar aşağılık kompleksi ve üstünlük arayışına dayalı olan bir kuramdan oluşuyordu. Bu kişilik testinde dört tip bulunuyor; Baskın Tip, Alıcı Tip, Kaçınan Tip, Sosyal Yetkin Tip. Bu yazının sonundaki yönergeleri takip ederek Alfred Adler'e göre hangi kişilik tipine sahip olduğunuzu bulabilirsiniz.
- 2
Aşağıda yer alan maddelerden size uygun olanları 0 ile 4 arasında puanlayın (0- bana hiç uymuyor, 4- bana çok uyuyor). 4 bölüm 4 ayrı kişilik tipini temsil ediyor. En çok puan verdiğiniz bölümdeki kişilik tipine sahip sayılırsınız. Eğer iki bölümdende aynı puanı alırsanız bu kişiliğinizi değiştirme ve geliştirme aşamasında olduğunuzu gösterir.
- 3
1. BASKIN TİP
a) Çabuk sinirlenip agresif hareketler sergilerim.
b) Dominant bir karakterim vardır, başkalarını yönlendirmeyi severim.
c) Etrafımda olan olaylar ile çok ilgilenmem, öncelikli olan benim isteklerim ve hedeflerimdir.
-
- 4
2. ALICI TİP
a) Problemlerimi çözmekte çoğu zaman yetersiz kaldığım için başkalarından yardım alırım.
b) Beklentilerim hep boşa çıkıyor kimseye güvenmemeliyim ama birilerine de güvenmek zorundayım.
c) Fabilerim, takıntılarım veya kaygılarım peşimi bırakmaz.
- 5
3. KAÇINAN TİP
a) Bir sorun olduğunda kaçmak ve zamana bırakmak en mantıklı çözümdür.
b) Başarısız olmamak için denememek gerekir.
c) Bir ortamda başkaları da varsa sorumluluk almak istemem.
- 6
4. SOSYAL TİP
a) Sorunların çözümünde kendi yararım kadar başkalarının da yararını gözetmeliyim.
b) Bana göre çözülmemiş sorun yoktur, çözümü için uğraşılmamış sorun vardır.
c) Empati düzeyim yüksektir.
Not: Yukarıdaki test her bir kişilik tipinin özellikleri dikkate alınarak makalenin yazarı tarafından kişilik tipi hakkında kişiye fikir vermesi için oluşturulmuştur. Tüm kişilikler kendilerine özgüdür. Kişilik tipleri Adler'in de belirttiği gibi mutlak bir gerçekliği ifade etmez sadece kullanışlı kurgulardır.
Kaynak: "Alfred adler’in kişilik kuramı’nın demokrasi düşüncesi açısından önemi" Uludağ Üniversitesi, Semih, E.