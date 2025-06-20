YKS kaç kişi girecek? ÖSYM duyurdu! 2025 YKS'ye kaç kişi başvurdu, katılım sayısı kaç?
Bu hafta sonu düzenlenecek olan YKS'ye girecek kişi sayısı yeniden gündem oldu. Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2025 için başvuru sayıları, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar tarafından duyuruldu. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) sınavlarına başvuru sayısı geçen seneye oranla düşük. Peki YKS kaç kişi girecek? YKS başvurularında katılım sayısı kaç? İşte 2025 YKS başvuru sayısı
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı 21-22 Haziran’da uygulanacak. YKS başvuru sayısı belli olurken hafta sonu uygulanacak olan üniversite sınavı TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç ayrı oturumda gerçekleşecek. Sınav öncesi adaylar YKS’ye kaç kişi giriyor sorusuna yanıt arıyor. Peki YKS kaç kişi girecek? ÖSYM duyurdu! 2025 YKS’ye kaç kişi başvurdu, katılım sayısı kaç?
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YKS KAÇ KİŞİ GİRECEK 2025?
YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın yaptığı açıklamaya göre, 2025 YKS'ye başvuran toplam aday sayısı 2 milyon 560 bin 640 olarak kaydedildi.
Geçen yıl sınava başvuranların sayısı 3 milyon 036 bin 934 kişi olmuştu. 2023’te bu sayı 3 milyon 527 bin 443 olmuştu.
Üniversite sınavı TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç ayrı oturumda gerçekleşecek.
Bu yıl YKS’ye 2 milyon 560 bin 640 kişinin başvurduğunu, bunlardan 1 milyon 375 bin 383’ünü kız, 1 milyon 185 bin 257’sinin ise erkek adaylardan oluştuğunu belirten Özvar, Alan Yeterlilik Testi’ne (AYT) başvuran aday sayısının 1 milyon 721 bin 52, Yabancı Dil Testi’ne (YDT) başvuranların sayısının ise 215 bin 447 olarak gerçekleştiğini bildirdi.
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Özvar, adaylardan bir ortaöğretim kurumunun son sınıfında okuyan öğrenci sayısının 831 bin 487, bir ortaöğretim kurumunu bitirdikten sonra geçmişte herhangi bir yükseköğretim programına yerleşmeyen aday sayısının ise 1 milyon 102 bin 955 olduğunu açıkladı.
2024-2023 YILLARINDA YKS’YE KAÇ KİŞİ GİRDİ?
2024 yılında sınava 3 milyon 036 bin 934 kişi başvurmuştu. 2023 yılında ise 3 milyon 527 bin 443 kişi sınav için başvuruda bulundu.