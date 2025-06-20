Özvar, adaylardan bir ortaöğretim kurumunun son sınıfında okuyan öğrenci sayısının 831 bin 487, bir ortaöğretim kurumunu bitirdikten sonra geçmişte herhangi bir yükseköğretim programına yerleşmeyen aday sayısının ise 1 milyon 102 bin 955 olduğunu açıkladı.

2024-2023 YILLARINDA YKS’YE KAÇ KİŞİ GİRDİ?

2024 yılında sınava 3 milyon 036 bin 934 kişi başvurmuştu. 2023 yılında ise 3 milyon 527 bin 443 kişi sınav için başvuruda bulundu.