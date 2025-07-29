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        Haberler Yaşam Bu kahvehaneye gelen uyuyor

        Bu kahvehaneye gelen uyuyor

        Elazığ'ın Yukarı İçme köyünde bulunan kahvehane, oyun yerine uykusuyla dikkat çekiyor. Sessiz ve serin atmosferiyle özellikle yaz aylarında rağbet gören kahvehaneye gelenler, kısa sürede uykuya dalıyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 15:10 Güncelleme: 29.07.2025 - 15:10
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        Buraya gelen birden uyuyakalıyor! "Horlayanları da duyuyoruz"
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        Elazığ'ın merkeze bağlı Yukarı İçme köyünde bulunan kahvehane sıra dışı özelliği ile dikkat çekiyor.

        Yıllardır 'uyutan kahvehane' olarak bilinen ve 1948 yılında taş ve topraktan yapılan bu işletme, yazın serin, kışın ise sıcak oluyor.

        Dağlardan gelen suyun bahçede oluşturduğu havuzu başta olmak üzere doğası ve yapısıyla huzur veren kahvehaneye gelen vatandaşlar, oturdukları yerde uykuya dalıyor.

        Kahvehane sahibi Yasin Başpınar, yıllardır kahvede uyuyakalanların fotoğrafını çekerek duvara asıyor. Sessiz ortamıyla dikkat çeken kahvehane, özellikle yaz aylarında ziyaretçilerin uğrak noktası haline geliyor.

        "UYUYANLARI FOTOĞRAFLAYARAK İSPAT ETMİŞİM"

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        İşletme sahibi Yalçın Başpınar, "1977 yılında kahvehaneyi açtım. Buranın iyi zamanları vardı, güzel bir işletmeydi ve gelen gideni çoktu. Belediye kalktıktan sonra maalesef işlerimiz bozuldu. Yine de yaz sezonunda gelenler oluyor. Burası yazın serin oluyor, kışın da ılık oluyor. Gelen vatandaş da sıcak havalarda içeri girip oturduğu zaman ister istemez uykuya dalıyor. İşletmemizin yıllardan beri özelliği budur. Ben de uyuyanları fotoğraflayarak ispat etmişim" dedi.

        "HORLAYANLARI DA DUYUYORUZ"

        Komşu köyden gelen Lütfü Yalçın ise kahvehanenin etkisini esprili bir dille anlatarak, "Nedense bu kahvehanenin bir özelliği var. Ayakta olan yarı yatıyor, yarı geziyor. İçeri giren tam yatıyor, dışarı çıkan yarı buçuk ayık geziyor. Buraya girip, dinleniyorlar ve hemen yatıyorlar. Bazen biz de dinlenmeye geliyoruz. Horlayanları da duyuyoruz" şeklinde konuştu.

        "BİRDEN UYUYAKALIYORSUN"

        Yıllardır kahvehaneye geldiğini ifade eden 88 yaşındaki Adil Amca da, "Yıllardır buraya geliyorum. Burada uyuyakalanların fotoğrafları var. Burada oturunca bizde 'patikleme' olarak bilinen şekilde birden uyuyakalıyorsun" diye konuştu.

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        #kahvehaneye
        #uyku getiren kahvehane
        #Elazığ
        #Yukarı İçme köyü
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