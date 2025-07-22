Bu hafta marketlerde ne var? BİM, ŞOK, A101 ve Tarım Kredi 22-29 Temmuz 2025 güncel aktüelleri
BİM, ŞOK, A101 ve Tarım Kredi Kooperatif her hafta yeni aktüel yayınlıyor. Aktüellerde yaşam, oyuncak, ev tekstili, bahçe malzemeler, mutfak gereçleri, elektronik aletler, hazır giyim ürünleri gibi binlerce ürün geliyor. Üç zincir market de bu haftalık güncel aktüelini yayınladı. İşte, BİM, ŞOK, A101 ve Tarım Kredi Kooperatif 22-29 Temmuz 2025 güncel aktüelleri...
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Her hafta olduğu gibi, BİM, ŞOK, A101 ve Tarım Kredi Kooperatif marketleri bu hafta da birbirinden çeşitli ürünlerin yer aldığı güncel aktüel kataloglarını yayımladı. Mutfak eşyalarından elektroniğe, ev tekstilinden oyuncaklara, bahçe ürünlerinden hazır giyime kadar geniş bir yelpazede indirimli ürünler tüketicilerle buluşuyor. İşte BİM, ŞOK, A101 ve Tarım Kredi Kooperatif yeni haftaya özel güncel aktüel ürün katalogları…
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BİM 25 Temmuz 2025 Cuma aktüeli
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BİM 25 Temmuz 2025 Cuma aktüeli
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BİM 25 Temmuz 2025 Cuma aktüeli
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BİM 25 Temmuz 2025 Cuma aktüeli
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BİM 25 Temmuz 2025 Cuma aktüeli
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BİM 25 Temmuz 2025 Cuma aktüeli
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BİM 25 Temmuz 2025 Cuma aktüeli
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BİM 29 Temmuz 2025 Salı aktüeli
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BİM 29 Temmuz 2025 Salı aktüeli
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Tarım Kredi Kooperatif 22-28 Temmuz 2025 aktüeli
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Tarım Kredi Kooperatif 22-28 Temmuz 2025 aktüeli
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BİM 29 Temmuz 2025 Salı aktüeli
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A101 24 Temmuz 2025 Perşembe aktüeli
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A101 24 Temmuz 2025 Perşembe aktüeli
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A101 24 Temmuz 2025 Perşembe aktüeli
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A101 24 Temmuz 2025 Perşembe aktüeli
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A101 24 Temmuz 2025 Perşembe aktüeli
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A101 24 Temmuz 2025 Perşembe aktüeli
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A101 24 Temmuz 2025 Perşembe aktüeli
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A101 24 Temmuz 2025 Perşembe aktüeli
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A101 24 Temmuz 2025 Perşembe aktüeli
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A101 24 Temmuz 2025 Perşembe aktüeli
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A101 24 Temmuz 2025 Perşembe aktüeli
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A101 24 Temmuz 2025 Perşembe aktüeli
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A101 24 Temmuz 2025 Perşembe aktüeli
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A101 24 Temmuz 2025 Perşembe aktüeli
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ŞOK 23-29 2025 Temmuz aktüeli
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ŞOK 23-29 2025 Temmuz aktüeli
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ŞOK 23-29 2025 Temmuz aktüeli
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ŞOK 23-29 2025 Temmuz aktüeli
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ŞOK 23-29 2025 Temmuz aktüeli
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ŞOK 23-29 2025 Temmuz aktüeli
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ŞOK 23-29 2025 Temmuz aktüeli
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ŞOK 23-29 2025 Temmuz aktüeli