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        Haberler Gündem Bu da oldu! Çöp ev değil, çöp apartman

        Tekirdağ'da çöp apartman vakası! 7 ton çöp çıktı

        Tekirdağ Kapaklı ilçesinde yaşayan bir kadının 10 yıldır çöplerini biriktirmesi ve çevreden çöp toplaması sonucu sahibi olduğu apartman çöplüğe döndü. Yetkililere iletilen şikayet sonrası bina önüne gelen çöp kamyonuyla çöp apartman temizlenmeye başlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 17:53 Güncelleme: 10.01.2025 - 17:53
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        Bu da oldu! Çöp ev değil, çöp apartman
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        Kapaklı ilçesi Vatan Mahallesi Hicran Sokakta bulunan bir apartmanın sahibi olan Z.K. isimli kadın, komşularının iddiasına göre 10 yıl önce apartmanda çöpleri toplamaya başladı. 20 yıllık süreçte evlerin içerisi ve aparmanın bahçesi çöplüğe döndü.

        Çocuklarının bu durumla baş edememesi nedeniyle evden ayrıldığını söyleyen komşusu, Z.K.’nin kocasıyla yaşadığını ifade etti.

        7 TON ÇÖP ÇIKTI

        Apartman önünde ve evlerin içerisinde biriken çöplerden dolayı kokudan rahatsız olan vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Çöp kamyonu ile apartmanın önüne gelen ekipler, çöplüğe dönmüş apartmanı temizledi. Temizlenen apartmandan 7 ton çöp çıktı.

        20 yıldır çöp biriktirdiğini ifade eden komşusu, “Bununla kimse baş edemiyor. Kızları evlendi yanına hiç gelmiyorlar. Kendi buraya çöp topluyor hep. Bana geldiği zaman hep çok temizsin arkadaşım, senin gibi olacağım diyor ama yine aynı. Ben onun iyiliği için yapma diyorum ama olmuyor.

        Bütün mahalle onu terk etti. Bir ben sahip çıkıyorum. Yanına gittim beni kovdu. Hasta kendisi, doktora götürmeleri lazım onu. Çöplerden dolayı yüzü, gözü sapsarı. Oturmaya yer yok içeride. Bu böyle 10 sene oldu. Bankada parasını biriktiriyor, evde çöp biriktiriyor. Topladıklarını satsa canım kurban ama bu sadece apartmana yığıyor. Tam bir senedir bir burayı temizletmeye çalışıyoruz” dedi.

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