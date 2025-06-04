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        Haberler Televizyon Bu bayram da SHOW TV var! - Magazin haberleri

        Bu bayram SHOW var!

        Bayram coşkusu, birbirinden özel yapımlarla yine SHOW TV'de yaşanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2025 - 17:13 Güncelleme: 04.06.2025 - 18:19
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        Kurban Bayramı'nda; SHOW TV'de, izleyenlerin bayramını daha da keyifli hale getirecek yapımlar ekranlara gelecek.

        Bayram programları arasında yer alan 'Eltilerin Savaşı', 'Güldür Güldür Show', 'Nasipse Olur' ve daha fazlası, bayram boyunca izleyicilere eğlence dolu anlar yaşatacak.

        Bayramın birinci günü; Türk komedi filmlerinin en sevilenlerinden 'Eltilerin Savaşı', 'Bizans Oyunları: Game of Bizans' izleyicilere, keyifli ve neşeli anlar sunacak.

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        Bayramın ikinci günü; birbirinden eğlenceli skeçleriyle kahkaha tufanı estirecek 'Güldür Güldür Show' ve Yeşilçam'ın en sevilenlerinden 'Nereye Bakıyor Bu Adamlar' izleyicilerle buluşacak.

        Bayramın üçüncü günü; Kemal Sunal'ın unutulmaz filmleri 'Kapıcılar Kralı' ve 'Gerzek Şaban' izleyenleri, doyasıya güldürecek.

        Bayramın dördüncü günü ise; Kemal Sunal'ın efsanevi filmlerinden 'Sakar Şakir' kahkaha fırtınası koparacak. Hemen ardından izleyiciler, 'Nasipse Olur' ile romantik komedinin tadına varacak.

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