Bu bayram da SHOW TV var! - Magazin haberleri

Bu bayram da SHOW TV var! - Magazin haberleri

Kurban Bayramı'nda; SHOW TV'de, izleyenlerin bayramını daha da keyifli hale getirecek yapımlar ekranlara gelecek.

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Bayram programları arasında yer alan 'Eltilerin Savaşı', 'Güldür Güldür Show', 'Nasipse Olur' ve daha fazlası, bayram boyunca izleyicilere eğlence dolu anlar yaşatacak.

Bayramın birinci günü; Türk komedi filmlerinin en sevilenlerinden 'Eltilerin Savaşı', 'Bizans Oyunları: Game of Bizans' izleyicilere, keyifli ve neşeli anlar sunacak.

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Bayramın ikinci günü; birbirinden eğlenceli skeçleriyle kahkaha tufanı estirecek 'Güldür Güldür Show' ve Yeşilçam'ın en sevilenlerinden 'Nereye Bakıyor Bu Adamlar' izleyicilerle buluşacak.

Bayramın üçüncü günü; Kemal Sunal'ın unutulmaz filmleri 'Kapıcılar Kralı' ve 'Gerzek Şaban' izleyenleri, doyasıya güldürecek.

Bayramın dördüncü günü ise; Kemal Sunal'ın efsanevi filmlerinden 'Sakar Şakir' kahkaha fırtınası koparacak. Hemen ardından izleyiciler, 'Nasipse Olur' ile romantik komedinin tadına varacak.