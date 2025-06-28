Bu 47 ilde ormana giriş yasaklandı! İşte 2025 ormana girişin yasak olduğu iller listesi ve yasağın kalkacağı tarihler
Yaz mevsiminin gelmesiyle artış gösteren orman yangınlarına karşı, Orman Yangınları Mücadele Komisyonları kararı gereğince bir dizi tedbir alındı ve 47 ilde ormanlara giriş yasaklandı. İşte, 2025 ormana girişi yasaklanan iller ve yasağın kalkacağı tarihler...
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Meteorolojiden alınan hava tahminleri çerçevesinde hava sıcaklıklarının yükseleceği ve rüzgârın kuvvetli olarak etki göstereceği bazı kentlerde, bir dizi tedbir alındı. Bu doğrultuda Türkiye genelinde 47 ilde ormanlara giriş yasaklandı. İşte, 2025 ormana girişi yasaklanan iller...
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2025 KARADENİZ BÖLGESİNDE ORMANA GİRİŞİ YASAKLANAN İLLER
Sinop: 1 Haziran - 31 Ekim
Bayburt: 1 Haziran - 30 Kasım
Karabük: 2 Haziran - 31 Ekim
Çorum: 15 Haziran - 31 Ekim
Samsun: 19 Haziran - 30 Ekim
Amasya: 1 Temmuz - 30 Ekim
Tokat: 1 Temmuz - 30 Ekim
Zonguldak: 1 Temmuz - 30 Eylül
Bartın: 1 Temmuz - 30 Eylül
Bolu: 1 Temmuz - 30 Eylül
Kastamonu: 1 Temmuz - 30 Ekim
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2025 MARMARA BÖLGESİNDE ORMANA GİRİŞİ YASAKLANAN İLLER
Kırklareli: 8 Mayıs - 31 Ekim
Kocaeli: 15 Mayıs - 1 Kasım
Balıkesir: 15 Haziran - 30 Eylül
Sakarya: 1 Haziran - 1 Kasım
Çanakkale: 1 Haziran - 30 Eylül
Yalova: 1 Haziran - 31 Ekim
Bilecik: 5 Haziran - 1 Ekim
Tekirdağ: 15 Haziran - 15 Ekim
İstanbul: 23 Haziran - 15 Ekim
Edirne: 27 Haziran - 15 Ekim
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2025 EGE BÖLGESİNDE ORMANA GİRİŞİ YASAKLANAN İLLER
Kütahya: 15 Mayıs - 31 Ekim
Denizli: 1 Haziran - 31 Ekim
Uşak: 1 Haziran - 1 Ekim
İzmir: 1 Haziran - 31 Ekim
Manisa: 1 Haziran - 31 Ekim
Aydın: 1 Haziran - 31 Ekim
Afyonkarahisar: 15 Haziran - 15 Ekim
Muğla: 25 Haziran - 31 Ekim
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2025 AKDENİZ BÖLGESİNDE ORMANA GİRİŞİ YASAKLANAN İLLER
Antalya: 1 Mayıs - 31 Ekim
Hatay: 15 Mayıs - 15 Eylül
Burdur: 1 Haziran - 1 Kasım
Isparta: 1 Haziran - 15 Kasım
Osmaniye: 1 Haziran - 31 Ekim
Kahramanmaraş: 1 Haziran - 31 Ekim
Mersin: 1 Haziran - 15 Ekim
Adana: 23 Haziran - 31 Ekim
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2025 GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE ORMANA GİRİŞİ YASAKLANAN İLLER
Kilis: 1 Haziran - 30 Kasım
Şanlıurfa: 1 Haziran - 31 Ekim
Gaziantep: 24 Haziran - 30 Eylül
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2025 DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE ORMANA GİRİŞİ YASAKLANAN İLLER
Bingöl: 15 Haziran - 1 Ekim
Erzincan: 15 Temmuz - 15 Eylül
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2025 İÇ ANADOLU BÖLGESİNDE ORMANA GİRİŞİ YASAKLANAN İLLER
Çankırı: 1 Haziran - 31 Ekim
Kırıkkale: 1 Haziran - 31 Ekim
Yozgat: 1 Haziran - 31 Ekim
Ankara: 10 Haziran - 30 Eylül
Eskişehir: 15 Haziran - 30 Eylül