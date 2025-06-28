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        Haberler Bilgi Gündem Bu 47 ilde ormana giriş yasaklandı! İşte 2025 ormana girişin yasak olduğu iller listesi ve yasağın kalkacağı tarihler

        Bu 47 ilde ormana giriş yasaklandı! İşte 2025 ormana girişin yasak olduğu iller listesi ve yasağın kalkacağı tarihler

        Yaz mevsiminin gelmesiyle artış gösteren orman yangınlarına karşı, Orman Yangınları Mücadele Komisyonları kararı gereğince bir dizi tedbir alındı ve 47 ilde ormanlara giriş yasaklandı. İşte, 2025 ormana girişi yasaklanan iller ve yasağın kalkacağı tarihler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.06.2025 - 11:50 Güncelleme: 28.06.2025 - 11:50
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        • 1

          Meteorolojiden alınan hava tahminleri çerçevesinde hava sıcaklıklarının yükseleceği ve rüzgârın kuvvetli olarak etki göstereceği bazı kentlerde, bir dizi tedbir alındı. Bu doğrultuda Türkiye genelinde 47 ilde ormanlara giriş yasaklandı. İşte, 2025 ormana girişi yasaklanan iller...

        • 2

          2025 KARADENİZ BÖLGESİNDE ORMANA GİRİŞİ YASAKLANAN İLLER

          Sinop: 1 Haziran - 31 Ekim

          Bayburt: 1 Haziran - 30 Kasım

          Karabük: 2 Haziran - 31 Ekim

          Çorum: 15 Haziran - 31 Ekim

          Samsun: 19 Haziran - 30 Ekim

          Amasya: 1 Temmuz - 30 Ekim

          Tokat: 1 Temmuz - 30 Ekim

          Zonguldak: 1 Temmuz - 30 Eylül

          Bartın: 1 Temmuz - 30 Eylül

          Bolu: 1 Temmuz - 30 Eylül

          Kastamonu: 1 Temmuz - 30 Ekim

        • 3

          2025 MARMARA BÖLGESİNDE ORMANA GİRİŞİ YASAKLANAN İLLER

          Kırklareli: 8 Mayıs - 31 Ekim

          Kocaeli: 15 Mayıs - 1 Kasım

          Balıkesir: 15 Haziran - 30 Eylül

          Sakarya: 1 Haziran - 1 Kasım

          Çanakkale: 1 Haziran - 30 Eylül

          Yalova: 1 Haziran - 31 Ekim

          Bilecik: 5 Haziran - 1 Ekim

          Tekirdağ: 15 Haziran - 15 Ekim

          İstanbul: 23 Haziran - 15 Ekim

          Edirne: 27 Haziran - 15 Ekim

        • 4

          2025 EGE BÖLGESİNDE ORMANA GİRİŞİ YASAKLANAN İLLER

          Kütahya: 15 Mayıs - 31 Ekim

          Denizli: 1 Haziran - 31 Ekim

          Uşak: 1 Haziran - 1 Ekim

          İzmir: 1 Haziran - 31 Ekim

          Manisa: 1 Haziran - 31 Ekim

          Aydın: 1 Haziran - 31 Ekim

          Afyonkarahisar: 15 Haziran - 15 Ekim

          Muğla: 25 Haziran - 31 Ekim

        • 5

          2025 AKDENİZ BÖLGESİNDE ORMANA GİRİŞİ YASAKLANAN İLLER

          Antalya: 1 Mayıs - 31 Ekim

          Hatay: 15 Mayıs - 15 Eylül

          Burdur: 1 Haziran - 1 Kasım

          Isparta: 1 Haziran - 15 Kasım

          Osmaniye: 1 Haziran - 31 Ekim

          Kahramanmaraş: 1 Haziran - 31 Ekim

          Mersin: 1 Haziran - 15 Ekim

          Adana: 23 Haziran - 31 Ekim

        • 6

          2025 GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE ORMANA GİRİŞİ YASAKLANAN İLLER

          Kilis: 1 Haziran - 30 Kasım

          Şanlıurfa: 1 Haziran - 31 Ekim

          Gaziantep: 24 Haziran - 30 Eylül

        • 7

          2025 DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE ORMANA GİRİŞİ YASAKLANAN İLLER

          Bingöl: 15 Haziran - 1 Ekim

          Erzincan: 15 Temmuz - 15 Eylül

        • 8

          2025 İÇ ANADOLU BÖLGESİNDE ORMANA GİRİŞİ YASAKLANAN İLLER

          Çankırı: 1 Haziran - 31 Ekim

          Kırıkkale: 1 Haziran - 31 Ekim

          Yozgat: 1 Haziran - 31 Ekim

          Ankara: 10 Haziran - 30 Eylül

          Eskişehir: 15 Haziran - 30 Eylül

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