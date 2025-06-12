Güney Koreli K-pop grubu BTS'nin, dün zorunlu askerlik görevini tamamlayarak terhis olan üyesi Jungkook'un evine girmeye çalışan Çinli hayranı gözaltına alındı.

BBC'nin haberine göre polis, yerel saatle 23.30 sularında yaşanan olaya ilişkin açıklama yaptı.

REKLAM advertisement1

Açıklamada, 11 Haziran'da zorunlu askerlik görevini tamamlayarak terhis olan BTS üyesi Jungkook'un, başkent Seul'deki evine 30 yaşlarındaki Çinli kadının girmeye çalıştığı ifade edildi.

BTS hayranı olduğu ve şarkıcıyı görmek için Güney Kore'ye geldiği belirtilen kadının eve girmeye çalışırken gözaltına alındığı kaydedildi.

Öte yandan, Haziran 2024'te terhis olan BTS'nin diğer üyesi Jin'i de 13 Haziran 2024'te hayranlarıyla bir araya geldiği etkinlikte Japon kadın, sarılarak rızası dışında yanağından öpmüştü.

REKLAM

Bunun üzerine çekilen videolarda Jin'in durumdan rahatsız olduğu ve kafasını çevirdiği görülmüştü. Hakkında suç duyurusunda bulunulan kadın, "cinsel saldırı" suçlamasıyla ifadeye çağrılmıştı.

7 kişiden oluşan ve zorunlu askerlik görevini yerine getiren BTS üyelerinden Jin ve J-hope, 2024'te terhis olmuştu.

Grup üyelerinden RM ve V 10 Haziran'da, Jimin ve Jungkook 11 Haziran'da askerliklerini tamamlamıştı. BTS üyesi Suga'nın ise 21 Haziran'da terhis olması bekleniyor. Güney Kore'de herhangi bir fiziksel sorunu bulunmayan erkekler, en az 18 ay zorunlu askerlik yapıyor.