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        Haberler Dünyadan BTS müziğe dönüyor! Üyelerinin hepsi askerliğini tamamladı - magazin haberleri

        BTS müziğe dönüyor! Üyelerinin hepsi askerliğini tamamladı

        Dünya çapında en ünlü K-pop grubu olarak bilinen BTS, üyelerinin hepsinin askerlik görevini tamamlamasının ardından yeniden bir araya geliyor. Grup, hem yeni albüm hem de yeni turne müjdesi verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.07.2025 - 13:00 Güncelleme: 02.07.2025 - 14:01
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        Askerlik bitti, müziğe devam
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        K-pop hayranları için bekleyiş sona erdi. Güney Koreli ünlü pop grubu BTS, merakla beklenen yeni albümünü duyurdu. Her biri zorunlu askerlik görevini tamamlayan yedi kişilik erkek pop grubu, yarım bıraktıkları müzik çalışmalarına ABD'de dönecek.

        Güney Kore'de erkeklerin 18 ay askerlik yapması zorunlu. Son yıllarda dünyanın en başarılı erkek grupları arasında yer alan BTS'in solistleri de 2022'de şöhretlerinin zirvesindeyken kariyerlerine ara vermek zorunda kaldı ve orduya katıldı. Şarkıcı Suga, geçen ay askerlik hizmetini tamamlayarak terhis olan son grup üyesiydi.

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        "Merhaba herkese, geri döndük" sözleriyle yeniden bir araya geldiklerini duyuran grup üyesi Jimin, albümün 2026 ilkbahar aylarında çıkacağını söyledi.

        'Dynamite', 'Butter' ve 'Fake Love' gibi şarkılarla tanınan grup, turne müjdesi de verdi. BTS son olarak 2022 yılında 'Permission to Dance on Stage' adlı turneye çıkmıştı.

        İlk kez 2013'te sahneye çıkan BTS, küresel çapta en başarılı K-pop grubu olarak tanınıyor.

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        #bts
        #K-Pop
        #güney kore
        #zorunlu askerlik
        #müzik

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