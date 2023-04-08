Bruce Willis’in en iyi 10 filmi

UCUZ ROMAN (1994)
(Pulp Fiction)
Quentin Tarantino'nun hikâyesini Roger Avary ile birlikte yazdığı film, Los Angeles suç dünyasına götürüyor bizi... İki tetikçi, iki nevrotik restoran soyguncusu, bir boksör ve mafya patronunun güzel eşinin dahil olduğu öyküler; Tarantino'nun zaman içinde ileri geri gidip gelen sürprizlerle dolu hikâye kurgusuyla iç içe geçiyor. İroni, kara mizah, şiddet, ucuz felsefe ve ahlak tartışmaları; sapkınlık, gizem ve dünyanın en geveze tetikçilerinin yaptığı geyik muhabbetleri, Amerikan popüler kültürüyle harmanlanıyor. Tarantino'nun sanki bir daha hiç film çekmeyecekmiş gibi büyük bir tutkuyla yazıp çektiği sahnelerin çoğu mükemmel. Filmi sadece bir kez seyretseniz dahi birçok sahneyi unutmanız mümkün değil. Bruce Willis filmde şike yapmayı reddeden boksör Butch Coolidge’i canlandırıyor. Maçtan sonra Los Angeles’a bir daha adım atmamak üzere kaçmayı planlayan Butch, şehrin her yerinde adamlarına onu aratan çete reisiyle (Wing Rhames) yüz yüze gelince günü hiç beklemediği şekilde geçiyor.