Bruce Willis’in en iyi 10 filmi

RED (2010)



Erich ve Jon Hoeber kardeşlerin aynı adlı resimli romandan sinemaya uyarladığı film, Robert Schwentke yönetmenliğinde gişede dikkat çekici bir başarı elde etti. Artık emekli olup sakin bir hayat sürdürmek isteyen CIA ajanı Frank Moses (Bruce Willis), geçmişi nedeniyle ‘çok tehlikeli’ biri olarak değerlendirilir ve hedef seçilir. Moses hayatta kalabilmek için eski ekibini yeniden bir araya getirir. ‘İstihbarat örgütünden kopan ve artık kendi hesabına hareket etmeye başlayan ajan’ motifinden hareket eden filmde süper güçlerin istihbarat teşkilatları politik ve ahlaki olarak yozlaşmış birimler olarak çıkıyor karşımıza. Film bütün kötülükleri, derin devlete havale edip ajanları da iyiler - kötüler diye ikiye ayırıyor. Amerikan aksiyon sineması ortalamasının üstünde bir espri anlayışına sahip olan Hoeber kardeşler ise komik diyaloglar konusunda gayet iyiler. Bunda hiç kuşkusuz oyuncuların da büyük bir payı var. Özellikle Bruce Willis "Benden daha iyi Moses olur mu?" dedirten bir performans çıkarırken eski günlerinin tadını yakalıyor.