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        Haberler Dünyadan Bruce Willis polislere teşekkür etti - magazin haberleri

        Bruce Willis polislere teşekkür etti

        Hastalığı nedeniyle gözlerden uzak bir hayat yaşayan bir dönemin ünlü aksiyon yıldızı Bruce Willis, yolda gördüğü polislere teşekkür etmek için otomobilinden indi. Duygulandıran anları eşi Emma Heming sosyal medyada paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2025 - 09:58 Güncelleme: 20.01.2025 - 09:58
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        Polislere teşekkür etti
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        Afazi (söz yitimi) hastalığına yakalandığı için oyunculuğu bırakmak zorunda kalan ve ardından demans (bunama) teşhisi konulan Bruce Willis, gözlerden uzak bir hayat yaşasa da zaman zaman şoförünün kullandığı otomobiliyle Los Angeles sokaklarında gezinti yaparken görüntüleniyor.

        Geçtğimiz günlerde de bir gezinti sırasında duygusal bir an yaşadı ve görenleri de duygulandırdı. Eşi Emma Heming'in sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştığı görüntülerde, Bruce Willis, Los Angeles'ta meydana gelen büyük yangın sırasında görev yapan ve olaylara ilk müdahalede bulunan polis memurlarıyla sokakta ayaküstü sohbet etti.

        Otomobilinden inerek polislerin yanına giden ve onların elini sıkarak, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Bruce Willis, polislere hizmetleriyle ne kadar gurur duyduğunu ifade etti.

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        Emma Heming, görüntüleri; "Bruce, ilk müdahale ekibini gördüğünde, minnettarlığını içten bir tokalaşma ve 'Hizmetiniz için teşekkürler' deme şansını hiç kaçırmaz. Dün de farklı değildi" ifadesiyle paylaştı.

        Konuşma yeteneğini yavaş yavaş kaybettiği söylenen ünlü oyuncunun bu davranışı hayranlarını duygulandırdı.

        Hayranları; "Bu görüntüler beni ağlattı" şeklinde yorumlar yaptı. Bir takipçi; "Polisler için nasıl bir anı yarattın" derken; bir başka takipçi; "Benim babam emekli bir polis memuruydu. Aynı zamanda demansa yakalanmıştı. O da aynı şeyi yapardı. Hastalığının ilerleyen evresinde bile üniformalı bir polis gördüğünde gözleri parlardı" diye yazdı. Bir hayranı da; "Onun hâlâ aynı gülüşe sahip olduğunu görmek çok güzel" yorumunu yaptı.

        Aksiyon yıldızı Bruce Willis'e 2022'de, beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma - yazma gibi becerileri etkileyen 'afazi' (söz yitimi) teşhisi konulmuştu. Hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakan ve gözlerden uzak yaşayan Bruce Willis'in hastalığı, frontotemporal demans olarak güncellenmişti.

        69 yaşındaki Willis'in 61 yaşındaki eski eşi Demi Moore ile 2000'de biten 13 yıllık evliliğinden Rumer (36), Scout (33) ve Tallulah (30) adında 3 kızı oldu.

        Bruce Willis, 2009'da şu anda 46 yaşında olan Emma Heming ile evlendi ve bu birliktelikten Mabel Ray (12) ve Evelyn (10) adında iki kızı daha oldu.

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        #Bruce Willis
        #polis

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