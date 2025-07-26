Bruce Willis'in son hali: İki şapka üst üste geziyor

Afazi (söz yitimi) hastalığına yakalandığı için oyunculuğu bırakmak zorunda kalan ve ardından demans (bunama) teşhisi konulan, kısa süre önce de hem fiziksel hem de zihinsel becerilerini kaybetmiş durumda olduğu açıklanan Bruce Willis, dün Los Angeles sokaklarında görüntülendi.

Hastalığı nedeniyle gözlerden uzak bir hayat yaşayan bir dönemin ünlü aksiyon yıldızı, otomobilinin içinde, başında iki şapka üst üste takılmış halde objektife yansıdı.

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70 yaşındaki oyuncu, otomobilin yolcu koltuğunda, korumalarıyla birlikte Studio City bölgesinde dolaşırken görüldü.

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Kızı Tallulah bir süre önce babasının son durumuna dair bilgi vermiş, Willis'in artık konuşamadığını, okuyamadığını, yürüyemediğini, hafıza kaybı yaşadığını, geçmişte kim olduğunu ve başarılarını hatırlamakta zorlandığını söylemişti.

Sağlığında gerileme yaşayan Bruce Willis'in sosyal medya hesabından önceki gün yapılan paylaşım ise hayranlarını heyecanlandırdı. Çünkü ünlü yıldız, o görüntülerde henüz hareket kabiliyetini yitirmemiş halde hülahop çevirirken görülüyordu.

Ancak aynı videonun şubat ayında TikTok'ta başka biri tarafından paylaşıldığı, dolayısıyla yeni olmadığı anlaşıldı. Video yeni olmasa da hayranları onun bu halini görmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Bruce Willis'e 2022'de, beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma - yazma gibi becerileri etkileyen 'afazi' (söz yitimi) teşhisi konulmuştu. Hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakan ve gözlerden uzak yaşayan Bruce Willis'in hastalığı, frontotemporal demans olarak güncellenmişti. Bruce Willis'in 62 yaşındaki eski eşi Demi Moore ile 2000'de biten 13 yıllık evliliğinden Rumer (37), Scout (34) ve Tallulah (31) adında üç kızı oldu. Willis, 2009'da şu anda 47 yaşında olan Emma Heming ile evlendi ve bu birliktelikten Mabel Ray (13) ve Evelyn (11) adında iki kızı daha oldu.