Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Bruce Willis'in heyecanlandıran görüntüsü - magazin haberleri

        Bruce Willis'in heyecanlandıran görüntüsü

        Artık konuşma yürüme gibi yetilerini kaybettiği, hafıza kaybı yaşadığı öğrenilen Bruce Willis'in ne zamana ait olduğu bilinmese de hülahop çevirdiği videosu, hayranlarını eğlendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.07.2025 - 15:10 Güncelleme: 25.07.2025 - 15:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hayranlarını heyecanlandırdı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hastalığı nedeniyle gözlerden uzak bir hayat yaşayan bir dönemin ünlü aksiyon yıldızı Bruce Willis'in Instagram hesabından paylaşılan bir video, hayranlarını heyecanlandırdı. Afazi (söz yitimi) hastalığına yakalandığı için oyunculuğu bırakmak zorunda kalan ve ardından demans (bunama) teşhisi konulan, kısa süre önce de hem fiziksel hem de zihinsel becerilerini kaybetmiş durumda olduğu açıklanan Willis'in hülahop çevirdiği videosu, yeni olmasa da hayranları onun bu halini görmekten memnuniyet duydu.

        Kızı Tallulah'ın aktardığına göre konuşamayan, okuyamayan, yürüyemeyen, hafıza kaybı yaşayan ve geçmişte kim olduğunu ve başarılarını hatırlamakta zorlanan Willis, videoda, ayağında terliği ve beyzbol şapkasıyla güneşli bir günde hülahopla eğlenirken görülüyor.

        Aynı video şubat ayında TikTok'ta başka biri tarafından paylaşılmıştı, ancak son zamanlarda herhangi bir aile üyesinin sosyal medya sayfasında ne kadar zaman önce çekildiğini gösterecek şekilde yayınlanmadı. Videonun yeni olduğunu varsayan bazı hayranları, Willis'i bu kadar iyi görünce ne kadar heyecanlandıklarını anlatan yorumlar bıraktı.

        "Gelmiş geçmiş en havalı adam", "Bu güzel adamın yapıp da sevmeyeceğim hiçbir şeyi olmayacak", "Çok güzel görünüyorsun Bruce!" gibi yorumlar yapıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ve Putin ile görüşebilirim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ve Putin ile görüşebilirim
        Antalya'da 3 ilçede birden yangın çıktı
        Antalya'da 3 ilçede birden yangın çıktı
        Çocuk yargılamalarına yeni düzenleme yolda
        Çocuk yargılamalarına yeni düzenleme yolda
        Tesla yeni sipariş almayı durdurdu
        Tesla yeni sipariş almayı durdurdu
        İlayda ve Helin'in katilleri yakın arkadaş çıktı!
        İlayda ve Helin'in katilleri yakın arkadaş çıktı!
        "Gayrimenkul Sertifikası" ile borsadan nasıl ev alınır?
        "Gayrimenkul Sertifikası" ile borsadan nasıl ev alınır?
        Kampın yıldızı: Arda Ünyay!
        Kampın yıldızı: Arda Ünyay!
        Alev savaşçıları burada şehit oldu!
        Alev savaşçıları burada şehit oldu!
        SGK'dan kayıt dışı istihdama 1,5 yılda 3,5 milyar lira ceza
        SGK'dan kayıt dışı istihdama 1,5 yılda 3,5 milyar lira ceza
        Jhon Duran: Galatasaray'a gol atmak istiyorum!
        Jhon Duran: Galatasaray'a gol atmak istiyorum!
        Antalya-Alanya Otoyolu'nun temeli atıldı
        Antalya-Alanya Otoyolu'nun temeli atıldı
        ÖTV'deki değişim fiyatları nasıl etkiledi?
        ÖTV'deki değişim fiyatları nasıl etkiledi?
        "Beşiktaş bildiğiniz gibi!"
        "Beşiktaş bildiğiniz gibi!"
        Temizlik görevlisiyle 3 bacaklı 'Kola'nın duygulandıran dostluğu
        Temizlik görevlisiyle 3 bacaklı 'Kola'nın duygulandıran dostluğu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Alman kadının katil zanlısı 41 yıl sonra yakalandı!
        Alman kadının katil zanlısı 41 yıl sonra yakalandı!
        Fransa'nın ardından... Hangi ülkeler Filistin'i tanıyor?
        Fransa'nın ardından... Hangi ülkeler Filistin'i tanıyor?
        Tayland-Kamboçya hattında neler oluyor?
        Tayland-Kamboçya hattında neler oluyor?
        Musevi veya Ermeni sandılar
        Musevi veya Ermeni sandılar
        Antalya partisini paylaştı
        Antalya partisini paylaştı
        Habertürk Anasayfa