Ergenlik dönemimizde Emir, Sabahattin, Alahattin ve benden oluşan ekibin en büyük keyiflerinden biri Bruce Lee filmlerini izlemekti.

Paramız olmadığı için filmleri, gösterim sonrasında salonu temizleme karşılığında izlerdik. Boş koltuk olursa - ki çoğu zaman olmazdı - filmleri, salonun basamaklarında izlerdik.

Temizlik işini bitirdiğimizdeyse salondan çıktığımız gibi kendimizi sahile atar Bruce Lee’nin hareketlerini taklit ederdik.

Kendi imalatımız olan nunchaku ile antrenman yaparken kafamızı, gözümüzü mü yarmadık? Uçan tekme atabilmek için çıktığımız kayalıklardan aşağı indiğimizde (düştüğümüzde) ayaklarımızı mı çatlatmadık?

O kadar acıya rağmen mutluyduk.

Çünkü hepimizin zihninde aynı düşünce durmaksızın tur atıyordu; “Bruce Lee de böyle öğrendi.”