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        Haberler Magazin Brooklyn Beckham’dan ailesine soğuk mesaj - Magazin haberleri

        Brooklyn Beckham’dan ailesine soğuk mesaj

        Brooklyn Beckham, babası David Beckham'ın 50'nci yaş günü kutlamalarına katılmayarak aile içindeki gerilimi gözler önüne sermişti. Son olarak yaptığı sosyal medya paylaşımıyla da tarafını net bir şekilde ortaya koyması, dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2025 - 21:44 Güncelleme: 27.05.2025 - 21:44
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        Brooklyn Beckham'dan ailesine soğuk mesaj
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        Beckham ailesinde sular durulmuyor. Brooklyn Beckham, babası David Beckham’ın 50'nci yaş günü kutlamalarına katılmayarak ailesiyle arasındaki gerginliği yeniden gündeme taşıdı. Brooklyn Beckham, Instagram'da 9 Nisan 2022 evlendiği eşi Nicola Peltz ile yaptığı bir paylaşımla hem sevgisini ilan etti hem de bir anlamda yaşanan gerilimi orataya çıkardı. Paylaşımında, "Tüm dünyam. Seni sonsuza dek seveceğim. Her zaman seni seçeceğim bebeğim" ifadelerini kullanan Brooklyn'in bu sözleri, ailesiyle arasındaki soğukluğun açık bir göstergesi olarak yorumlandı.

        Birleşik Krallık'ta yayımlanan Metro gazetesine konuşan bir kaynak, "Victoria, bu durumdan oldukça üzgün. Brooklyn son paylaşımıyla tarafını belli etti ve bu hem Victoria’yı hem de David’i kırdı" ifadelerini kullandı.

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        Brooklyn’in bu paylaşımına ailesinden ilk yanıt küçük kardeşi Cruz Beckham’dan geldi. 20 yaşındaki Cruz, Instagram’da ailesiyle olan bir fotoğrafı paylaşıp, "Ailemi seviyorum. Anne ve baba, sizi her şeyden çok seviyorum. Her zaman bizim yanımızda oldunuz" notunu düştü. Bu paylaşım, Cruz’un ailesine destek verdiği şeklinde yorumlandı.

        DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASINDA EKSİK KALAN PARÇA

        David Beckham, doğum günü kutlamalarının ardından yaptığı paylaşımda Brooklyn’i etiketleyerek, "Özlendin" notunu düşerek oğluna zeytin dalı uzatmıştı. Öte yandan, aile içinde bir diğer söylenti de dikkat çekti. Romeo Beckham’ın sevgilisi Kim Turnball’ın geçmişte Brooklyn’le birlikte olduğu iddia edildi. Ancak Cruz bu iddiaları net bir şekilde yalanladı; "Brooklyn ve Kim asla birlikte olmadı"

        HARRY VE MEGHAN İLE YAKIN TEMAS

        Tüm bu gelişmelerin yanı sıra, Brooklyn ve Nicola'nın Prens Harry ve Meghan Markle ile yakınlaştığı ve çiftin onları akşam yemeğine davet ettiği öne sürüldü. Kaynaklar, Harry ve Meghan’ın da benzer aile içi deneyimler yaşamış olmaları nedeniyle genç çifti anladığını ve destek verdiğini belirtti.

        Fotoğraflar: Avalon, Shutterstock

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        #Brooklyn Beckham
        #Nicola Peltz
        #David Beckham

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