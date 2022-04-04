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Brooklyn Beckham ile Nicola Anne Peltz evlilik sözleşmesi imzalad

Brooklyn Beckham ile Nicola Anne Peltz evlilik sözleşmesi imzaladı!

9 Nisan'da dünyaevine girecek olan Brooklyn Beckham-Nicola Anne Peltz çiftinin evlilik sözleşmesi imzaladığı ortaya çıktı. Ayrıca ikilinin nikah törenlerinin yayın haklarını Vogue Dergisi'ne sattığı ve bu yüzden de konukların sosyal medya paylaşımı yapmaması için sıkı önlemler alınacağı öğrenildi

04.04.2022 - 14:46 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Dünyaca ünlü çift David Beckham ve Victoria Beckham'ın büyük oğlu Brooklyn Beckham, 2020'nin temmuz ayında oyuncu Nicola Anne Peltz ile nişanlanarak, evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.

    DÜĞÜN 9 NİSAN'DA

    Mutlu birlikteliklerini sürdüren ikili, 9 Nisan'da hayatını birleştirmeye hazırlanıyor. Düğünün ayrıntıları merak edilirken, basına yansıyan bir iddia bu heyecanı bile gölgede bıraktı.

  • EVLİLİK SÖZLEŞMESİ İMZALADILAR

    ABD ve İngiliz basınında yer alan iddialara göre; Nicola Anne Peltz'in, milyarder bir iş insanı olan babası Nelson Peltz, müstakbel damadına evlilik sözleşmesi imzalattı. Bu sözleşme hem 23 yaşındaki Brookly Beckham hem de 27 yaşındaki Nicola Anne Peltz için bağlayıcı özellik taşıyor.

    Müstakbel gelin ve damadın imzaladığı sözleşmeye göre; boşanmaları durumunda her ikisi de ailelerinden kaynaklanan servetten pay alamayacak.

  • ABD'NİN SAYILI ZENGİNLERİNDEN

    Her ikisinin ailesinin de sahip olduğu servete bakarsak; Beckham çiftinin toplam serveti 380 bin sterlinken, Nicola Anne Peltz'in ailesinin serveti ise bunun neredeyse üç katı...

    Peltz ailesinin 1.3 milyar sterlin serveti bulunuyor. Beckham ailesine gelin gidecek olan Nicola Anne Peltz'in babası Nelson Peltz, ülkesinin sayılı zenginleri arasında yer alıyor. Peltz'in annesi ise eski bir model olan Claudia Heffner Peltz...

  • MİLYONLUK MALİKANEDE NİKAH TÖRENİ 

    Çiftin düğünü, 9 Nisan'da gelinin ailesinin değerinin 76 milyon sterlin olduğu konuşulan Florida, Palm Beach'teki malikanede yapılacak. Törenin maliyetinin 3 milyon sterlin civarında olacağı da ortaya atılan iddialar arasında yer alıyor.

    Ayrıca ikilinin nikah töreninin yayın haklarını Vogue Dergisi'ne sattığını bu yüzden de konukların sosyal medya paylaşımı yapmaması için sıkı önlemler alınacağı da belirtildi.

  • İKİ GELİNLİK GİYECEK

    En çok "Son Hava Bükücü" adlı filmde canlandırdığı "Katara" karakteriyle hafızalarda yer eden Nicola Anne Peltz, törende iki ayrı gelinlik giyecek.

    SAĞDIÇ OLACAKLAR

    The Sun gazetesinin haberine göre; Damat Brooklyn Beckham'a törende 19 yaşındaki kardeşi Romeo ile 16 yaşındaki Cruz, sağdıç olarak eşlik edecek.

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