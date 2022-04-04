EVLİLİK SÖZLEŞMESİ İMZALADILAR

ABD ve İngiliz basınında yer alan iddialara göre; Nicola Anne Peltz'in, milyarder bir iş insanı olan babası Nelson Peltz, müstakbel damadına evlilik sözleşmesi imzalattı. Bu sözleşme hem 23 yaşındaki Brookly Beckham hem de 27 yaşındaki Nicola Anne Peltz için bağlayıcı özellik taşıyor.

Müstakbel gelin ve damadın imzaladığı sözleşmeye göre; boşanmaları durumunda her ikisi de ailelerinden kaynaklanan servetten pay alamayacak.