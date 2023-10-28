Brooke Shields: Hamileliğimde güzel olduğumu fark ettim

"ÇOK UZUN SÜRE AYNAYA BAKAMADIM"



58 yaşında ve iki çocuk annesi olan Brooke Shields, çok uzun süre aynada kendi yüzüne bakamadığını anlattı. 11 yaşından bu yana kamera karşısında olan Shields, "Çok uzun süre aynaya bakamadım. Çünkü herkes bana bakıyordu ve herkes yüzüme odaklanıyordu" dedi.