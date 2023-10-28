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        Haberler Dünyadan Brooke Shields: Hamileliğimde güzel olduğumu fark ettim - Magazin haberleri

        Brooke Shields: Hamileliğimde güzel olduğumu fark ettim

        İki çocuk annesi olan Brooke Shields, çok uzun süre aynada kendi yüzüne bakamadığını dile getirdi. Ardından anne olmanın bu konudaki fikirlerini değiştirdiğini belirten Shields, "Hamile kaldığım zaman güzel olduğumun farkına vardım" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2023 - 12:48 Güncelleme: 28.10.2023 - 12:48
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        • 1

          1970 ve 1980’li yıllarda dünyanın en güzel kadınları arasında gösterilen Brooke Shields, hakkında bilinmeyenleri anlattı. Samimi açıklamalarda bulunan Shields, 'Bazaar' dergisine konuştu.

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          "ÇOK UZUN SÜRE AYNAYA BAKAMADIM"

          58 yaşında ve iki çocuk annesi olan Brooke Shields, çok uzun süre aynada kendi yüzüne bakamadığını anlattı. 11 yaşından bu yana kamera karşısında olan Shields, "Çok uzun süre aynaya bakamadım. Çünkü herkes bana bakıyordu ve herkes yüzüme odaklanıyordu" dedi.

        • 3

          "HAMİLELİĞİMDE GÜZEL OLDUĞUMU FARK ETTİM"

          Anne olmanın bu konudaki fikirlerini değiştirdiğini ifade eden Brooke Shields, "Hamile kaldığım zaman güzel olduğumun farkına vardım" dedi.

          Güzellikle ilgili olarak ortaya konulan ideallerin ne kadar "zehirli" ve "zararlı" olabileceğine değinen Shields, kızlarının da toplumda genel geçer güzellik anlayışından etkilendiğini belirtti.

        • 4

          "KIZLARIMIN YAŞADIĞI GÜVENSİZLİĞİ GÖRÜYORUM"

          Brooke Shields, "Kızlarımın bu konuda yaşadığı güvensizliği görüyorum. Onlara sürekli olarak kendi güzelliklerinin eşsiz ve özel olduğunu söylüyorum. Bunu sevmeleri gerektiğini çünkü herkesin bunu onlardan almaya çalışacağını hatırlatıyorum" ifadelerini kullandı.

          Fotoğraflar: AP, Reuters

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