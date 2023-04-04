"BU ÇOCUK İSTİSMARI, BENİM YAPMAMA İZİN VERİR MİYDİN?"

Öte yandan Brooke Sihelds'ın 19 yaşındaki kızı Rowan, daha önce 'Pretty Baby' filmini izlemeyi reddedip olup biteni çocuk istismarı olarak nitelendirmişti. Sonra da annesine "Benim 11 yaşındayken bunu yapmama izin verir miydin?" sorusunu sormuştu.

Brooke Shields'ın verdiği yanıt ise kesin bir "Hayır" olmuş ve bir anda omuzları düşmüştü. "Kızlarımla oturup onların karşısında annemi yargılamak çok zordu. Bana bu konuyu sorduklarında 'Aman Tanrım, bunu itiraf etmeliyim' düşüncesine kapıldım" diyen ünlü oyuncu, "Bu bir sanattı' diyebilirim ama annem, nasıl bunun doğru olduğunu düşündü bunu bilmiyorum" demişti.