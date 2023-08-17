British Museum'daki birçok eserin kaybolduğu, çalındığı ya da zarar gördüğü belirlendi

British Museum Yönetim Kurulu Başkanı ve eski Maliye Bakanı George Osborne da "Bu yıl başında eserlerin yok olduğunu öğrendiğimizde yönetim kurulu olarak çok endişelendik. Polisi çağırdık ve acil durum önlemlerini uygulamaya başladık. Ne olduğunu öğrenmek ve hatalardan ders çıkarabilmek için bağımsız bir inceleme başlattık. Sorumlu kişiyle ilgili tüm disiplin süreçlerini de işleme koyduk." dedi.