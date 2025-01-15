Bretton woods sistemi nedir, özellikleri neler? Bretton woods sistemi ne zaman çöktü?
Bretton Woods Sistemi, modern uluslararası para sisteminin temellerini atan bir ekonomik düzenlemeydi. Bretton Woods Sistemi nedir sorusunun yanıtı, 1944'te kurulmuş, döviz kurlarının sabit tutulduğu, doların altına endekslendiği bir sistem olarak açıklanabilir. Bu sistemin temel amacı, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra küresel ekonomik istikrarı sağlamaktı.
Bretton Woods Sistemi özellikleri, döviz kurlarının sabitlenmesi ve IMF ile Dünya Bankası'nın kurulması gibi yenilikleri içerir. Ancak bu sistem, 1971 yılında sona ermiştir. Bu yazıda, Bretton Woods Sistemi'nin tarihini, işleyişini ve neden sona erdiğini detaylı bir şekilde ele alacağız.
Dünya ekonomisi, İkinci Dünya Savaşı’nın yıkıcı etkilerinden sonra yeniden yapılanmaya ihtiyaç duydu. Bu bağlamda, 1944 yılında ABD'nin New Hampshire eyaletindeki Bretton Woods kasabasında yapılan bir konferans, uluslararası para sistemi için yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Bretton Woods Sistemi nedir sorusuna yanıt olarak, sabit döviz kuru rejimi ve doların altına sabitlenmesi temeline dayalı bir sistemdir diyebiliriz. Sistemin kurulma amacı, küresel ticareti desteklemek, ekonomik istikrarı sağlamak ve savaştan zarar gören ekonomileri toparlamaktır. Şimdi, bu sistemin temel yapı taşlarını ve tarihsel gelişimini inceleyelim.
BRETTON WOODS SİSTEMİ NEDİR?
Bretton Woods Sistemi, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra uluslararası ekonomik istikrarı sağlamak için oluşturulan bir para sistemi düzenlemesidir. Sistem, döviz kurlarının ABD dolarına sabitlendiği ve doların altınla desteklendiği bir düzeni öngörüyordu.
Sistemin ana hedefleri şunlardır:
BRETTON WOODS SİSTEMİ NE ZAMAN VE NEDEN KURULDU?
Bretton Woods Sistemi, 1 Temmuz 1944’te düzenlenen Bretton Woods Konferansı sırasında kararlaştırılmıştır. Bu konferansa, 44 ülkenin temsilcileri katılmıştır. Sistem, İkinci Dünya Savaşı’nın yıkıcı etkilerini gidermek ve küresel ekonomik istikrarı sağlamak amacıyla kurulmuştur.
Sistemin kurulma nedenleri arasında şunlar yer alır:
BRETTON WOODS SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIR?
Sistemin işleyişi, üç temel prensibe dayanıyordu:
BRETTON WOODS SİSTEMİNİN ÖZELLİKLERİ
BRETTON WOODS SİSTEMİ NE ZAMAN VE NEDEN ÇÖKTÜ?
Bretton Woods Sistemi, 1971 yılında sona erdi. Sistemin çöküşü, birden fazla ekonomik ve politik nedene dayanıyordu:
1971 yılında ABD Başkanı Richard Nixon, doların altın karşılığını kaldırarak Bretton Woods Sistemi’ni sona erdirdi. Bu olay, Nixon Şoku olarak bilinir.
BRETTON WOODS SİSTEMİ TEMELLERİ
BRETTON WOODS SİSTEMİNİN ÖNEMİ
Bretton Woods Sistemi, modern küresel ekonomi düzeninin temel taşlarını oluşturmuştur. IMF ve Dünya Bankası gibi kurumlar, bugün bile uluslararası ekonomik iş birliği açısından büyük önem taşımaktadır.
Bretton Woods Sistemi, İkinci Dünya Savaşı sonrası küresel ekonomik istikrarı sağlamak için oluşturulmuş bir para sistemi düzenlemesidir. Bretton Woods Sistemi ne zaman çöktü sorusunun yanıtı, 1971 yılıdır. Sistem, sabit döviz kurları ve doların altına sabitlenmesi üzerine kurulmuş olsa da, ekonomik baskılar ve altın rezervlerinin yetersizliği nedeniyle sona ermiştir.