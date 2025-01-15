Bretton woods sistemi nedir, özellikleri neler? Bretton woods sistemi ne zaman çöktü?

Bretton Woods Sistemi özellikleri, döviz kurlarının sabitlenmesi ve IMF ile Dünya Bankası'nın kurulması gibi yenilikleri içerir. Ancak bu sistem, 1971 yılında sona ermiştir. Bu yazıda, Bretton Woods Sistemi'nin tarihini, işleyişini ve neden sona erdiğini detaylı bir şekilde ele alacağız.

Dünya ekonomisi, İkinci Dünya Savaşı’nın yıkıcı etkilerinden sonra yeniden yapılanmaya ihtiyaç duydu. Bu bağlamda, 1944 yılında ABD'nin New Hampshire eyaletindeki Bretton Woods kasabasında yapılan bir konferans, uluslararası para sistemi için yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Bretton Woods Sistemi nedir sorusuna yanıt olarak, sabit döviz kuru rejimi ve doların altına sabitlenmesi temeline dayalı bir sistemdir diyebiliriz. Sistemin kurulma amacı, küresel ticareti desteklemek, ekonomik istikrarı sağlamak ve savaştan zarar gören ekonomileri toparlamaktır. Şimdi, bu sistemin temel yapı taşlarını ve tarihsel gelişimini inceleyelim.

REKLAM advertisement1

REKLAM

BRETTON WOODS SİSTEMİ NEDİR?

Bretton Woods Sistemi, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra uluslararası ekonomik istikrarı sağlamak için oluşturulan bir para sistemi düzenlemesidir. Sistem, döviz kurlarının ABD dolarına sabitlendiği ve doların altınla desteklendiği bir düzeni öngörüyordu.

Sistemin ana hedefleri şunlardır:

Küresel ekonomik istikrarı sağlamak,

Uluslararası ticareti desteklemek,

Döviz kurlarındaki dalgalanmaları önlemek,

Savaş sonrası ekonomik toparlanmayı hızlandırmak.

BRETTON WOODS SİSTEMİ NE ZAMAN VE NEDEN KURULDU?

Bretton Woods Sistemi, 1 Temmuz 1944’te düzenlenen Bretton Woods Konferansı sırasında kararlaştırılmıştır. Bu konferansa, 44 ülkenin temsilcileri katılmıştır. Sistem, İkinci Dünya Savaşı’nın yıkıcı etkilerini gidermek ve küresel ekonomik istikrarı sağlamak amacıyla kurulmuştur.

REKLAM

Sistemin kurulma nedenleri arasında şunlar yer alır:

Büyük Buhran’ın ardından uluslararası ticaretteki çöküşü önlemek,

Döviz kuru istikrarsızlığını engellemek,

Uluslararası iş birliğini artırmak.

BRETTON WOODS SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIR?

Sistemin işleyişi, üç temel prensibe dayanıyordu:

Döviz Kurlarının Sabitlenmesi Ülkeler, para birimlerinin değerini ABD dolarına sabitliyordu. ABD doları ise ons başına 35 dolar olarak belirlenmiş bir oranla altına sabitlenmişti.

Uluslararası Kurumların Oluşturulması Sistemin işleyişini desteklemek için Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası kuruldu. IMF, döviz kuru istikrarını sağlamayı hedeflerken, Dünya Bankası kalkınma projelerine finansman sağlıyordu.

Rezerv Para Birimi Olarak Dolar ABD doları, küresel rezerv para birimi olarak kabul edildi. Bu, doların uluslararası ticarette ve ödemelerde kullanılmasını sağladı.

BRETTON WOODS SİSTEMİNİN ÖZELLİKLERİ

REKLAM

Altın Standartlı Sistem: ABD doları altına sabitlendi ve diğer ülkelerin para birimleri dolara endekslendi.

IMF ve Dünya Bankası’nın Kurulması: Uluslararası ekonomik iş birliğini desteklemek amacıyla bu iki önemli kuruluş hayata geçirildi.

Döviz Kuru İstikrarı: Para birimleri arasındaki döviz kurları sabit tutuldu, büyük dalgalanmalara izin verilmedi.

ABD Hegemonyası: ABD’nin ekonomik gücü, sistemin merkezinde yer almasını sağladı.

BRETTON WOODS SİSTEMİ NE ZAMAN VE NEDEN ÇÖKTÜ?

Bretton Woods Sistemi, 1971 yılında sona erdi. Sistemin çöküşü, birden fazla ekonomik ve politik nedene dayanıyordu:

ABD’nin Ekonomik Baskıları ABD, Vietnam Savaşı gibi yüksek maliyetli harcamalar nedeniyle bütçe açıkları ve ticaret açıkları yaşamaya başladı. Bu durum, doların değerini korumayı zorlaştırdı.

Altın Rezervlerinin Yetersizliği Altına sabitlenmiş dolar sistemi, ABD’nin altın rezervlerinin tükenmesiyle sürdürülemez hale geldi.

Döviz Kuru Esnekliği Talebi Sabit döviz kurları, dünya ekonomisindeki değişikliklere yanıt vermekte yetersiz kaldı.

1971 yılında ABD Başkanı Richard Nixon, doların altın karşılığını kaldırarak Bretton Woods Sistemi’ni sona erdirdi. Bu olay, Nixon Şoku olarak bilinir.

REKLAM BRETTON WOODS SİSTEMİ TEMELLERİ Sabit Kur Rejimi: Para birimlerinin değerleri dolar üzerinden sabitlenmiştir.

Altın Rezervleri: Doların değeri altınla desteklenmiştir.

Küresel Ekonomik İş Birliği: IMF ve Dünya Bankası, uluslararası ekonomik düzenin temellerini oluşturmuştur. BRETTON WOODS SİSTEMİNİN ÖNEMİ Bretton Woods Sistemi, modern küresel ekonomi düzeninin temel taşlarını oluşturmuştur. IMF ve Dünya Bankası gibi kurumlar, bugün bile uluslararası ekonomik iş birliği açısından büyük önem taşımaktadır. Bretton Woods Sistemi, İkinci Dünya Savaşı sonrası küresel ekonomik istikrarı sağlamak için oluşturulmuş bir para sistemi düzenlemesidir. Bretton Woods Sistemi ne zaman çöktü sorusunun yanıtı, 1971 yılıdır. Sistem, sabit döviz kurları ve doların altına sabitlenmesi üzerine kurulmuş olsa da, ekonomik baskılar ve altın rezervlerinin yetersizliği nedeniyle sona ermiştir.