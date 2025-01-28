UEFA Şampiyonlar Ligi 8. hafta maçında Real Madrid Brest ile kozlarını paylaşacak. Ligde çıktığı 7 maç sonucunda 12 puanla 16. sırada yer alan Madrid kulübü, Brest deplasmanından 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. 7 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik alan Fransız ekibi ise 13. sırada bulunuyor. Milli futbolcumuz Arda Güler’in oynayıp oynamayacağı merak edilirken Carlo Ancelotti'nin Brest maçı geniş kadrosu belli oldu. Peki, Brest - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Şampiyonlar Ligi Brest - Real Madrid maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati…