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        Haberler Bilgi Magazin Brest - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Brest - Real Madrid maçı hangi kanalda, Arda Güler oynayacak mı?

        Brest - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Şampiyonlar Ligi 8. Hafta

        İspanyol temsilcisi Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi 8. hafta maçında Brest ile karşı karşıya gelecek. Devler Ligi'ne istediği gibi bir başlangıç yapamayan ve son haftalarda form tutan eflatun-beyazlılar, kazanarak ilk 8 şansını zorlamak istiyor. 13 puanla 13. sırada bulanan Fransız ekibi ise zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Carlo Ancelotti'nin kadro tercihi merak edilirken gözler Arda Güler'e çevrildi. Peki, Brest - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Brest - Real Madrid maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati hakkında detaylı bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2025 - 12:19 Güncelleme: 28.01.2025 - 13:40
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        • 1

          UEFA Şampiyonlar Ligi 8. hafta maçında Real Madrid Brest ile kozlarını paylaşacak. Ligde çıktığı 7 maç sonucunda 12 puanla 16. sırada yer alan Madrid kulübü, Brest deplasmanından 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. 7 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik alan Fransız ekibi ise 13. sırada bulunuyor. Milli futbolcumuz Arda Güler’in oynayıp oynamayacağı merak edilirken Carlo Ancelotti'nin Brest maçı geniş kadrosu belli oldu. Peki, Brest - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Şampiyonlar Ligi Brest - Real Madrid maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati…

        • 2

          BREST - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Brest - Real Madrid maçı, 29 Ocak Çarşamba günü TSİ 23.00'te başlayacak.

        • 3

          BREST - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

          Du Roudourou Stadyumu'nda oynanacak mücadele, Tabii Spor ekranından canlı yayınlanacak

          Karşılaşmayı Norveç Futbol Federasyonundan Espen Eskas yönetecek.

        • 4

          BREST - REAL MADRİD MAÇI CANLI İZLE

          TRT Tabii dijital platformu için internet sitesine tıklayarak ve mail ile üye olarak izleyebilirsiniz. Aşağıdaki linke tıklayarak kaydınızı oluşturabilirsiniz.

          https://www.tabii.com/tr

        • 5

          ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

          Brest deplasmanında milli oyuncumuz Arda Güler'in mücadeleye ilk 11'de başlaması bekleniyor.

        • 6

          MAÇIN GENİŞ KADROSU

          Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, maçın geniş kadrosunu açıkladı. İşte Carlo Ancelotti'nin belirlediği Real Madrid'in Brest maçı geniş kadrosu:

          Courtois, Lunin, Sergio Mestre, Fran Garcia, Alaba, Rüdiger, Mendy, Ramon, Asencio, Bellingham, Valverde, Modric, Tchouameni, Arda Güler, Ceballos, Fortuny, Mbappe, Rodrygo, Endrick, Brahim Diaz, Gonzalo.

        • 7

          29 OCAK ÇARŞAMBA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

          Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 29 Ocak Çarşamba günü oynanacak müsabakalarla 36 takımlı lig aşaması tamamlanacak.

          İlk 8'de yer alan ekipler doğrudan son 16 turuna yükselecek. Ligde 9-24. sırayı elde eden takımlar ise play-off turunda karşılaşarak son 16 bileti almaya çalışacak. Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu kura çekimi, 31 Ocak Cuma günü gerçekleştirilecek.

          Son hafta öncesi Liverpool ve Barcelona, ilk 8'i garantileyerek son 16 turuna kaldı. Tur atlama şansı kalmayan Young Boys, Slovan Bratislava, Salzburg, Sturm Graz, Kızılyıldız, Girona, Leipzig, Sparta Prag ve Bologna ise Avrupa kupalarına veda etti.

          "Devler Ligi"nde tamamı 29 Ocak TSİ 23.00'te oynanacak 8. hafta maçlarının programı şöyle:

          Sporting (Portekiz)-Bologna (İtalya)

          PSV (Hollanda)-Liverpool (İngiltere)

          Young Boys (İsviçre)-Kızılyıldız (Sırbistan)

          Stuttgart (Almanya)-Paris Saint-Germain (Fransa)

          Sturm Graz (Avusturya)-Leipzig (Almanya)

          Manchester City (İngiltere)-Club Brugge (Belçika)

          Bayern Münih (Almanya)-Slovan Bratislava (Slovakya)

          Inter (İtalya)-Monaco (Fransa)

          Borussia Dortmund (Almanya)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

          Barcelona (İspanya)-Atalanta (İtalya)

          Bayer Leverkusen (Almanya)-Sparta Prag (Çekya)

          Juventus (İtalya)-Benfica (Portekiz)

          Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Milan (İtalya)

          Salzburg (Avusturya)-Atletico Madrid (İspanya)

          Lille (Fransa)-Feyenoord (Hollanda)

          Aston Villa (İngiltere)-Celtic (İskoçya)

          Girona (İspanya)-Arsenal (İngiltere)

          Brest (Fransa)-Real Madrid (İspanya)

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