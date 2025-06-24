Brad Pitt ve Tom Cruise, 'Formula 1'in galasında bir araya geldi

Joseph Kosinski'nin yönettiği, senaryosunu Ehren Kruger’in yazdığı, başrollerini; Brad Pitt, Javier Bardem ve Kerry Condon’ın paylaştığı 'Formula 1' filminin Londra galası gerçekleştirildi.

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Galaya sürpriz bir isim olan Tom Cruise da katıldı. Brad Pitt ile Tom Cruise kırmızı halıda poz verdi.

Brad Pitt’i galada sevgilisi Ines de Ramon yalnız bırakmadı.

Ayrıca filmde şarkısı yer alan genç yıldız Tate McRae de davetliler arasındaydı.

Brad Pitt, kısa süre önce Meksika’daki galada verdiği röportajda Tom Cruise ile yeniden bir projede yer almak istediğini söylemiş, Cruise’un aksiyon tutkusu için esprili bir yorum yaparak; "Uçaktan sarkmam, öyle şeyler bana göre değil. Yerde geçen bir proje olursa, o zaman olur." demişti.

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Her iki yıldız da bu yaz sinema dünyasının en çok konuşulan filmlerinde rol aldı. Tom Cruise, 'Mission: Impossible – The Final Reckoning' ile geri dönerken, Brad Pitt ise Apple ve Warner Bros. ortak yapımı olan, yarış dünyasını konu alan 'Formula 1' filmiyle izleyici karşısına çıkıyor.

Filmin yönetmeni Joseph Kosinski, verdiği röportajda daha önce 'Ford v Ferrari' filmi için Tom Cruise ile Brad Pitt’i bir araya getirmek istediğini, ancak bütçe onayı çıkmadığı için projenin gerçekleşmediğini açıkladı. Film daha sonra Christian Bale ve Matt Damon ile çekilmişti. Tom Cruise ile Brad Pitt, 1994 yapımı 'Vampirle Görüşme'de birlikte rol almıştı. Joseph Kosinski, Tom Cruise’un Formula 1 filminde oynaması halinde neler olabileceği sorusuna; "Tom, her zaman sınırları zorlar ama aynı zamanda çok yeteneklidir. İkisi de iyi sürücü ama Tom biraz daha fazla heyecan yaşatabilirdi" şeklinde yanıt verdi. Yapımcılığını yedi kez dünya şampiyonu olan F1 pilotu Lewis Hamilton’ın üstlendiği 'Formula 1' filmi, 27 Haziran’da dünya genelinde vizyona girecek. Fotoğraflar: Avalon, Shutterstock