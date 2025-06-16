Brad Pitt, Tom Cruise ile aynı filmde oynama şartını açıkladı

Hollywood'un tartışmasız en büyük yıldızlarından biri olan Brad Pitt, bir başka büyük yıldız Tom Cruise ile aynı filmde rol alma fikri hakkında konuştu.

61 yaşındaki Pitt, yeni filmi 'F1'in Mexico City'de düzenlenen galasına katıldı ve 62 yaşındaki meslektaşı Tom Cruise ile bir film yapma isteğinden bahsetti.

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Brad Pitt, 2008'de bir etkinlikte bir araya geldiğinde Tom Cruise, Nicole Kidman ile evliydi

Tom Cruise için; "O tatlı biri" diyen Brad Pitt, "Evet, 90'larda go-kart günlerimiz vardı" ifadesini kullanarak, Cruise'un daha iyi bir yarışçı olduğunu kabul etti.

Pitt, Cruise ile birlikte film yapmak istediğini, ancak aynı filmde oynayacaksa bir şartı olduğunu esprili bir şekilde açıkladı. Pitt, "Popomu böyle uçaktan sarkıtmayacağım. Yerde olan bir filmi tekrar yaptığında birlikte oynarız" diye konuştu.

Tom Cruise'un başrolde yer aldığı 'Top Gun Maverick'i yöneten Joseph Kosinski, Brad Pitt'in başrolde olduğu ve Formula 1 yarışçısını canlandırdığı 'F1' filminin de yönetmeni. Kosinski, GQ'ya verdiği röportajda, Cruise'un Formula 1 yarış filminde Pitt'in rolünü oynaması için düşünülmediğini söylerken şu ifadeleri kullandı: Tom her zaman sınırları zorluyor, ancak aynı zamanda süper yetenekli ve çok becerikli. İkisinin de sürüş konusunda doğal yetenekleri var. Ancak evet, Tom'un bizi biraz daha korkutabileceğini görebiliyorum.

REKLAM GUINNESS REKORU KIRDI Aksiyon yıldızı Tom Cruise, pek çok tehlikeli sahnede dublör kullanmamasıyla tanınıyor. Hatta son filmi 'Görevimiz Tehlike - Son Hesaplaşma'daki performansı, ona bir Guinness Dünya Rekoru bile kazandırdı. 'Görevimiz Tehlike' film serisinin son halkası olan 'Son Hesaplaşma'nın çekimleri sırasında uçak sahnesini çekerken 16 kez paraşütle atlayarak bir ilke imza attı. Cruise, 16 kez atlayarak 'Yanan paraşütle en çok atlayış' yapan kişi ünvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Sahne esnasında Cruise'un paraşütü 16 kez alev aldı.