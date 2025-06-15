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        Haberler Dünyadan Brad Pitt sevgilisi Ines de Ramon'la birlikte tarzını gençleştirdi

        Brad Pitt sevgilisi Ines de Ramon'la birlikte tarzını gençleştirdi

        Kız arkadaşı Ines de Ramon'la birlikte stilini de gençleştiren Brad Pitt, son fotoğraflarında kıyafet seçimleriyle odak noktası olmayı başardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.06.2025 - 11:39 Güncelleme: 15.06.2025 - 11:39
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        Brad Pitt'in 61 yaş tarzı
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        Brad Pitt, altı çocuğunun annesi Anjelina Jolie ile 2016'da ayrılıp 2019'da resmi olarak boşanmasının ardından kameralardan uzak geçirdiği yılların acısını, sevgilisi Ines de Ramon ile birlikte çıkarıyor.

        2022'nin sonlarında başladığı tahmin edilen ilişkisini dolu dizgin yaşayan 61 yaşındaki Pitt, 32 yaşındaki mücevher tasarımcısı kız arkadaşı ile el ele göz göze kameralar karşısına çıkmaktan kaçınmıyor.

        Genç sevgilisiyle birlikte tarzını da gençleştiren Pitt, Ramon ile Manhattan'da görüntülendiğinde parlak kıyafetleriyle dikkat çekti.

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        İki gece üst üste görüntülenen Pitt, parlak ipek gömlek ve pantolondan oluşan stiliyle çok konuşuldu. Tiril tiril kıyafetinde, pantolonunun yırtık diz detayı gözlerden kaçmadı.

        İkinci gece görüntülendiğinde de Pitt, parıltılı kadife ceketiyle odak noktası olmayı başardı.

        Pitt'in son zamanlarda verdiği en ilginç fotoğraflar ise komedyen Jimmy Fallon'un TV şovu için giydiği kıyafetle oldu. Hem Pitt hem de Fallon, benzer kıyafetleri giyerek kameralar önünde frizbi oynadı.

        Batik boyamayla renklendirilmiş kıyafetleriyle frizbi oynarken çok eğlenen ikilinin bu görüntüleri, yakında Jimmy Fallon'ın The Tonight Show programında yayınlanacak.

        Pitt, programda, 27 Haziran'da gösterime girecek olan 'F1' filminin tanıtımını yapacak.

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        #Brad Pitt
        #ines de ramon
        #stil

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