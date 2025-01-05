Angelina Jolie, 6 çocuğunun babası Brad Pitt ile 8 yılın sonunda resmen boşanma anlaşmasını imzalamasının ardından ilk kez konuştu. 2016'da Pitt'e boşanma davası açan, 2019'da resmen bekar ilan edilen Jolie ile eski eşi arasındaki hukuki mücadele bugüne dek sürüyordu.

Brad Pitt ile nihayet anlaşmaya varan ve resmen boşanan Jolie, W Magazine'e verdiği röportajda; "En nefret ettiğim şey birinin yalancı olması. Birinin gerçeği ya da ne istediğini, ne hissettiğini söylememeye ihtiyaç duyması" dedi.

"Bunun büyük bir versiyonu var ve bu konuda sert olmaya çalışmıyorum ama bir şey söyleyip başka bir şey kasteden, tam anlamıyla olduğu kişi gibi davranmayan insanlar" diye devam eden Angelina Jolie; "Bence pek çok insanın niyetiyle söyledikleri örtüşmüyor" ifadesini kullandı.

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Brad Pitt ile sansasyonel boşanma davası, 30 Aralık 2024'te resmileşen velayet anlaşmazlığına ve mülk paylaşımı sorununa son veren Angelina Jolie, Fransa'daki şarap evi Château Miraval üzerinde hukuk mücadelesine ise devam ediyor.