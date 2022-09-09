İHTİRAS RÜZGARLARI ( LEGENDS OF THE FALL)

Yapım yılı: 1994

19. yüzyılın son demleri. Kızılderili savaşları gazisi hümanist Albay William Ludlow 3 erkek çocuğunu Montana kırlarındaki çiftliğinde, annesiz büyütür. Aileye yakın bir kızılderilinin cesaretlendirmeleri ve esini sayesinde, oğullardan Tristan çok gözüpek ve maceracı bir genç adam olarak yetişir.

Kardeşlerden birinin nişanlısı olan güzel Susannah kentten gelip hayatlarına karıştığında, yepyeni bir enerjiyi beraberinde getirir. Baba, kardeşler ve genç kadın arasında karmakarışık bir çekim vardır. I. Dünya Savaşı patladığında, Ludlow'un genç erkekleri İngiliz soydaşlarının yanında savaşmak için müthiş bir istek duyarlar. Babalarına rağmen Avrupa'daki cepheye giderler. Burada Tristan, aslında kendi kendisiyle olan savaşıyla yüzleşme fırsatı bulacaktır.