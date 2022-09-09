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Brad Pitt filmleri: En unutulmaz ve sürükleyici Brad Pitt filmleri önerisi

En unutulmaz ve sürekleyici Brad Pitt filmleri: İşte en çok izlenen ve beğenilen 13 Brad Pitt filmi

1963 doğumlu Amerikalı oyuncu ve film yapımcısı Brad Pitt oyunculuk kariyerine genç yaşta başlayan ünlüler arasında yer alıyor. 1987'de "No Way Out", "No Man's Land" ve "Less Than Zero" filmlerinde küçük rollerle kariyerine başlayan Brad Pitt'in rol aldığı filmleri sizler için derledik. İşte sinema tarihine iz bırakan en iyi Brad Pitt filmleri...

09.09.2022 - 13:23 | Güncelleme: ABONE OL

  • Sinema tarihinin önde gelen simaları arasında yer alan, karizmatik duruşu ve başarılı oyunculuk performansı ile dikkat çeken Brad Pitt iki Altın Küre Ödülü ve bir Akademi Ödülü de dahil olmak üzere aldığı ödüller ve hayat verdiği onlarca karakter ile sürekli gündemde olan isimler arasında yer alıyor. En sevilen Brad Pitt filmlerini haberimizde paylaştık. İşte Brad Pitt'in adından söz ettirdiği 13 film...

  • İHTİRAS RÜZGARLARI ( LEGENDS OF THE FALL) 

    Yapım yılı: 1994 

    19. yüzyılın son demleri. Kızılderili savaşları gazisi hümanist Albay William Ludlow 3 erkek çocuğunu Montana kırlarındaki çiftliğinde, annesiz büyütür. Aileye yakın bir kızılderilinin cesaretlendirmeleri ve esini sayesinde, oğullardan Tristan çok gözüpek ve maceracı bir genç adam olarak yetişir. 

    Kardeşlerden birinin nişanlısı olan güzel Susannah kentten gelip hayatlarına karıştığında, yepyeni bir enerjiyi beraberinde getirir. Baba, kardeşler ve genç kadın arasında karmakarışık bir çekim vardır. I. Dünya Savaşı patladığında, Ludlow'un genç erkekleri İngiliz soydaşlarının yanında savaşmak için müthiş bir istek duyarlar. Babalarına rağmen Avrupa'daki cepheye giderler. Burada Tristan, aslında kendi kendisiyle olan savaşıyla yüzleşme fırsatı bulacaktır. 

  • KAZANMA SANATI (MONEYBALL) 

    Yapım yılı: 2011 

    Yönetmenliğini Bennett Miller'ın, dağıtımını Columbia Pictures yaptığı 2011 yapımı biyografik dram-spor filmidir. Yazar Michael Lewis'in 2003 yılında yazdığı aynı isimli kitabından uyarlamadır. 

  • DÖVÜŞ KULÜBÜ (FİGHT CLUB) 

    Yapım yılı: 1999 

    Chuck Palahniuk tarafından yazılmış aynı isimli romandan uyarlanan kült filmdir. 1999 yapımı olan film, David Fincher tarafından yönetilmiştir ve başrollerde Brad Pitt, Edward Norton ve Helena Bonham Carter rol almıştır. Müziklerini Dust Brothers yapmıştır. 

  • SOYSUZLAR ÇETESİ (INGLOURİOUS BASTERD) 

    Yapım yılı: 2009 

    Quentin Tarantino'nun yazdığı ve yönettiği 2009 yapımı film. Tarantino, II. Dünya Savaşı sırasında geçen filmin ismi için, İtalyan asıllı yönetmen Enzo Girolami Castellari'nin 1978 yapımı olan filmi Quel Maledetto Treno Blindato'dan ilham aldı. Film En İyi Film ve sekiz Akademi Ödülü adaylığı dahil olmak üzere birçok ödül ve adaylık aldı. Hans Landa rolüyle Christoph Waltz, Cannes Film Festivali'nde hem En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü, hem de BAFTA ödülünü, Altın Küre Ödülü ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Akademi Ödülü'nü kazandı. 

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