Brad Pitt 'F1' filmiyle kendi rekorunu kırdı

Hollywood'un, izleyicileri sinema salonlarına çekmek için hazırladığı iddialı yaz filmlerinden birine, ünlü yıldız Brad Pitt imza attı. Planlandığı gibi de oldu ve Pitt'in başrolünde oynadığı yarış filmi 'F1' (F1 The Movie), bu hafta sonu gişede zirveye oturdu.

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'Top Gun: Maverick'in yönetmeni Joseph Kosinski ve yapımcı Jerry Bruckheimer'ın imza attığı büyük bütçeli 'F1', ABD ve Kanada'da 55,6 milyon dolarlık açılış hasılatı elde etti. Bu, analistlerin devam filmi olmayan bir yarış filmi için beklentilerinin üzerinde bir gişe rakamıydı. Çünkü ön gösterimlerde izleyici anketlerinden yola çıkılarak yapılan tahminler, Brad Pitt'in 40 ila 50 milyon dolarlık bir çıkış yakalaması yönündeydi.

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Formula 1 yarışlarının küresel cazibesiyle desteklenen film, uluslararası alanda da 88 milyon dolarlık açılış hasılatı elde etti. Apple’ın sinema alanındaki son yatırımı olan film, açılış hafta sonunda dünya genelinde toplam 144 milyon dolara yakın gişe geliri elde etmiş oldu. Yapım, Apple Original Films’in bugüne kadarki en yüksek hasılatlı açılışı oldu.

Brad Pitt, başrolde yer aldığı 'Dünya Savaşı Z'nin (World War Z) 112 milyon dolarlık açılışını geride bırakarak kariyerinde yeni bir zirve yakaladı.

Spor draması türündeki filmde Brad Pitt, 30 yıl sonra Formula 1'e geri dönen bir yarış pilotunu canlandırıyor. Eski takım arkadaşının başarısız takımını kurtarmaya çalışan karakterin merkezde olduğu filmde, gerçek Formula 1 pilotları da yer alıyor. Yarışın yönetici kurumu FIA iş birliğiyle hazırlanan yapımda Lewis Hamilton hem oyuncu hem de yapımcı olarak bulunuyor. Filmin oyuncu kadrosunda Damson Idris, Kerry Condon, Tobias Menzies ve Javier Bardem gibi isimler de yer alıyor.