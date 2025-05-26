Bozcaada Caz Festivali 5-6-7 Eylül’de yapılacak

Bozcaada Caz Festivali, 5-6-7 Eylül tarihlerinde dokuzuncu edisyonuyla katılımcılarını ağırlamaya hazırlanıyor.

Bu yıl “Bedenlenme/Embodiment” temasıyla yola çıkan festival, katılımcılarını adada kendi bedenlenme hâllerini gözlemlemeye, bu hâllerin bireyde neye karşılık geldiğini birlikte keşfetmeye davet ediyor.

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“Bedenlenme/Embodiment” fikrini bir kavramdan öte bir varoluş biçimi olarak ele almaya hazırlanan Bozcaada Caz Festivali; düşündüğümüz gibi hareket etmek, inandığımız gibi üretmek ve hissettiğimiz gibi yaşamanın izini sürecek.

3dots ve allaturca tarafından gerçekleştirilen festival, “değişim”, “yenilik” ve “etki”yi yalnızca zihinde kalan fikirlerle değil, onları yaşayarak anlam bulan bir yaklaşımı ele almaya hazırlanıyor.

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Bozcaada Caz Festivali’nin bu seneki tasarım dünyasının yaratıcısı, toplumsal normlar ve bilindik gerçekliklere meydan okuyan sanatçı Meltem Şahin. Yaratıcılığını ortaya koymak için farklı disiplinler aracılığıyla ilhamını somutlaştıran sanatçı, Bozcaada’ya özgü antik hikayelerden yola çıkarak “Bedenlenme/Embodiment” etrafında festivalin bu yılki görsel dünyasını şekillendiriyor.

ÜÇ FARKLI MEKANDAN ADAYA YAYILAN, GÜNDÜZDEN GECEYE UZANAN RİTİMLER Festival bu yıl, Ayazma Manastır’a ek olarak Habbele Beach ve Salhane’de müzik programlamasıyla gündüzden geceye zengin bir deneyim sunuyor. Festivalin ana mekanı Ayazma Manastır sahnesi 5 Eylül’de, jazz ve afrobeat ile benzersiz üretimlere imza atan, 2014 yılında trompetçi/besteci Sheila Maurice-Gray tarafından kurulan Kokoroko (UK), piyanist ve besteci Kerem Görsev, kontrbasta Volkan Hürsever , davulda Ferit Odman, trompette Barış Doğukan Yazıcı ve saksafonda Engin Recepoğulları’ndan oluşan Kerem Görsev Quintet’e ev sahipliği yapacak ve ardından gece DJ performanslarıyla devam edecek. Festivalin ikinci günü 6 Eylül’de, çok yönlü müzisyenliğiyle tanınan bas gitarist, aranjör, prodüktör ve vokalist Mohini Dey (USA), Bozcaada Caz Festivali’ne özel olarak bir araya gelen proje M Lisa ft. Tolga Bilgin, funk ve caz müziği elektronik altyapılarla zenginleştiren, fusion'dan hip hop ve nu jazz'a kadar geniş bir repertuar sunan Fransız grup Electro Deluxe (FR) adaya müziği yayan isimler olacak.

REKLAM Ayazma Manastırı’ndaki konserlere ek olarak, bu sene ilk defa Habbele Beach’te kurulacak olan ve sabah saatlerinden başlayarak festival ruhunu tüm güne yaymaya hazırlanan elektronik müzik sahnesi, festival boyunca katılımcılarına deniz, güneş ve dans vaat ediyor. Müzik kürasyonu Murat Uncuoğlu (Isolate)’in ve Jamie S’in katkılarıyla tasarlanan ve Festivalin en yeni sahnesi olan Habbele Beach festival boyunca; Murat Uncuoğlu & Alican, KID SIMIUS #live (ES), Jamie S, Josephine de Retour (FR), Argia (ES), Klawin, Lâl, Ezgi, KC Happy, Ezgi Hocaoğlu, Fulix, Derdo Disco gibi isimlerin DJ performanslarına ev sahipliği yapacak. YENİ SESLER AÇIK ÇAĞRI Çeşitliliğe ve yeni müzikal seslere alan açmayı hedefleyen Bozcaada Caz Festivali’nin seyirci katılımı ücretsiz konser mekânı olan Salhane Sahnesi, kendini bir “radar sahnesi” olarak konumlandırıyor. Festival bu yıl ilk kez Mart ayında müziğinde yeni yollar keşfeden müzisyenler ve gruplar için bir Açık Çağrı gerçekleştirdi. Çağrıya yanıt veren projeler arasından oluşturulan seçkiyle Tunç Çakır, Fungistanbul, Nehir Özzengin ve TekTonic Bozcaada Caz Festivali kapsamında Salhane’de dinleyicilerle buluşacak.

Tüm dinleyicilerin katılımına açık olan ve gün boyu performanslara ev sahipliği yapan Salhane Sahnesi’nin festival boyunca ağırlayacağı isimler arasında Aheste, Sanem Kalfa’nın festival için hazırladığı uluslararası projesi aBBa's (NL), Atina Caz Festivali ortaklığıyla Bozcaada’ya ilk defa gelecek Los Tre (GR) var. Ayrıca Bozcaada Caz Festivali bu sene Bova Sahne ile bir kürasyon ortaklığı yapıyor. Bu kapsamda Berke Köymen & The Timebenders, Fulkontak ve Ylang Trio Salhane Sahnesi’nde olacak. REKLAM DÖNÜŞÜM VE KESİŞİMİN ALANI: KEŞİF Bozcaada Caz Festivali’nden doğan KEŞİF, 2025 itibariyle bağımsız bir yapıya kavuşarak kendi yolculuğuna devam ediyor. KEŞİF kapsamında paneller, kolektif üretim süreçleri, bedensel deneyim atölyeleri ve ateş başı sohbetleri gibi farklı formatlarda karşılaşmalar yer alacak. Yeni sesler, yöntemler, insanlar ve fikirlerle tanışmak; alanlar arası bağlar kurmak ve bu buluşmalardan dönüşüm olanakları yaratmak isteyen katılımcılar festival boyunca KEŞİF’te bir araya gelme fırsatı yakalayacak. 2. DÖNEM AVANTAJLI BİLETLERİ SATIŞTA

Paribu ana sponsorluğunda gerçekleştirilen Bozcaada Caz Festivali’nin dokuzuncu edisyonunun 2. dönem avantajlı dönem kombine biletlerine şimdi Bubilet üzerinden ulaşabilirsiniz.