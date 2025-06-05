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        Haberler Gündem Güncel Boynuz darbesi ölüme yol açtı! | Son dakika haberleri

        Boynuz darbesi ölüme yol açtı!

        Manisa'da feci bir ölüm meydana geldi. Kentte büyükbaş hayvan işleme tesisi ve restoranı bulunan İbrahim Külahlı, büyükbaş hayvanın boynuz darbesi sonucu hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 14:19 Güncelleme: 05.06.2025 - 14:19
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        Boynuz darbesi ölüme yol açtı!
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        Manisa'da büyükbaş hayvan işleme tesisi ve restoranı bulunan, Manisa Ticaret Borsası Meclis Üyesi İbrahim Külahlı, büyükbaş hayvanın boynuz darbesi sonucu hayatını kaybetti.

        AA'da yer alan habere göre Kurban Bayramı öncesi hazırlıklar sırasında tesisindeki büyükbaş hayvanların olduğu kısma geçen Külahlı, bu esnada boynuz darbesiyle ağır yaralandı.

        AĞIR YARALANDI, KURTARILAMADI

        Ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılan Külahlı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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