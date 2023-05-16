Boynunda kedisiyle Türkiye'yi dolaşıyor

Gerçekten müthiş derecede dikkat çekiyor, Eskişehir'in fenomeni olduk. İnsanlara hayvan ve kedi sevgisi aşılamaktan dolayı da çok mutluyum. Böyle arada bir canı sıkıldığında omuzumda keyifle dolaşır, nasıl rahatsa öyle hareket etmeye çalışır. Tüyü de bakın elleyince ipek gibidir. Slyvia ile Aydın, Kuşadası, İzmir, Çeşme, Alaçatı, Karşıyaka, Bursa ve bütün o sahil kesimlerini gezdik. Bu ay içerisinde de İstanbul'a gitmeyi planlıyoruz. Orada hem arkadaş ziyareti yapacağım hem de İstanbul'un böyle bir gezenti kediyi görmesini istiyorum. Benim için gerçekten can dostu. Özellikle şunu söylemek istiyorum, bugün aileler çocukları belli bir yaşa geldiğinde; o çocukların psikolojik gelişimi açısından bir yavru kedi edinsinler. Sokaktan bulsunlar hiç önemli değil, psikolojik olarak gelişimine büyük katkısı oluyor. Paylaşımı ve insani değerleri öğreniyorlar” dedi.