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        Haberler Spor Futbol Bosna Hersek: 1 - San Marino: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Bosna Hersek: 1 - San Marino: 0 | MAÇ SONUCU

        2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu 3. hafta maçında Bosna Hersek sahasında San Marino'yu ağırladı. Ev sahibi ekip rakibini Edin Dzeko'nun atığı golle 1-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.06.2025 - 20:03 Güncelleme: 07.06.2025 - 20:03
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        Dzeko attı, Bosna Hersek kazandı!
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        2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu 3. haftasında Bosna Hersek ile San Marino karşı karşıya geldi. Bilino Polje'de oynanan mücadeleyi ev sahibi Bosna 1-0'lık skorla kazandı.

        Bosna Hersek'e galibiyeti getiren golü 66. dakikada Edin Dzeko kaydetti.

        Fenerbahçe'den ayrılan Edin Dzeko, 62. dakikada oyuna dahil oldu ve takımına 3 puanı getirdi.

        Kasımpaşalı Haris Hajradinovic ise mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

        Elemelere 'kusursuz' bir başlangıç yapan Bosna Hersek, 3'te 3 ile puanını 9 yaptı. San Marino ise henüz puanla tanışamadı.

        Bosna Hersek, 6 Eylül'deki bir sonraki maçında San Marino'ya konuk olacak.

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