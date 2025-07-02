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        Haberler Spor Futbol Borussia Dortmund: 2 - Monterrey: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Borussia Dortmund: 2 - Monterrey: 1 | MAÇ SONUCU

        FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Borussia Dortmund, Monterrey'i 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren goller, 14 ve 24. dakikalarda Sehrou Guirassy'den geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 09:50 Güncelleme: 02.07.2025 - 09:50
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        Dortmund, Guirassy'le çeyrek finalde!
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        FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Alman ekibi Borussia Dortmund ve Meksika temsilcisi Monterrey karşı karşıya geldi.

        ABD'nin Atlanta kentinde oynanan karşılaşmada 2-1'lik skorla kazanan Borussia Dortmund, çeyrek finale yükseldi.

        Gineli forvet Sehrou Guirassy, 14 ve 24. dakikada kaydettiği gollerle Dortmund'a galibiyeti getiren isim oldu.

        Monterrey'in tek golü ise 48. dakikada Meksikalı forvet German Berterame'den geldi.

        Borussia Dortmund, çeyrek finalde İspanyol ekibi Real Madrid ile karşılaşacak.

        Milli futbolcumuz Arda Güler'in de formasını giydiği Real Madrid, Juventus'u eleyerek çeyrek finale yükselmişti.

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