Borusan Sanat konserleri borusansanat.tv’de

Borusan Sanat, 2024/25 sezonunun heyecanını borusansanat.tv aracılığıyla paylaşmaya devam ediyor. Müzikseverler, Ocak ayından itibaren 2025 yılı boyunca borusansanat.tv’de Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), Borusan Quartet ve Borusan Müzik Evi’nin 2024/25 sezonuna konser kayıtlarına erişebilecekler.

REKLAM advertisement1

2024/25 sezonunda BİFO’nun “Açılış Konseri”, 12 Ocak Pazar günü saat 11.30’da borusansanat.tv'de yayına girecek. Borusan Quartet’in “Müzikal Armağan” konseri 19 Ocak Pazar günü, yine saat 11.30’da, Borusan Müzik Evi’nin “Twin Rocks” konseri ise 25 Ocak Cumartesi günü, saat 20.00’de izleyicilerle buluşacak.

Tüm konser yayınlarının ücretsiz erişime açık olduğu platform, sanatın ulaşılabilirliğine katkı, gelişimine destek sağlamak amacıyla kuruldu ve konserler bu sezon da herkesin erişimine ücretsiz olarak açık olmaya devam ediyor. Sanatseverler borusansanat.tv’ye mobil cihazlarından da kolaylıkla ulaşıp diledikleri konser yayınını diledikleri yerde izleyebiliyorlar.

REKLAM

ÇEVRİMİÇİ GÖSTERİM

AÇILIŞ KONSERİ

Yayın tarihi: 12 Ocak 2025 Pazar, 11.30

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası

Carlo Tenan şef

Hélène Walter soprano

Hélène Walter

Aydın Büke ve Ali Pınar ile konser öncesi söyleşi

Yayın saati: 11.00-11.30

borusansanat.tv 25. yılını kutlayan Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın (BİFO) Açılış Konseri ile bu sezonki yayınlarına başlıyor. Programı, Saygun’un yanı sıra Mendelssohn ve Mahler’in yapıtları taçlandırıyor. Carlo Tenan yönetimindeki BİFO’nun yorumladığı Mahler’in 4. bölümünde müzikalitesi ve ışıltılı sesiyle beğeni kazanan Hélène Walter’i dinleyeceksiniz.

MÜZİKAL ARMAĞAN

Yayın tarihi: 19 Ocak 2025 Pazar, 11.30

Borusan Quartet

REKLAM

Aydın Büke ve Serhan Bali ile konser öncesi söyleşi

Yayın saati: 11.00-11.30

Borusan Quartet'in bu sezondaki ilk konserinde Avrupa'nın çoksesli müziğinde erken romantik dönemin iki usta bestecisinin müziklerini dinliyoruz. Yapıtların arasındaki bağlantı, sanatçıların dostluğu ve birbirlerine duydukları derin saygının göstergesi niteliğinde. Robert Schumann'ın 1842'de tamamladığı op.41/1 Yaylı Çalgılar Dörtlüsü, dinleyeceğimiz ikinci yapıtın bestecisi ve Schumann'ın da çok yakın dostu Felix Mendelssohn'a adanmış bir müzik. Mendelssohn'un op.44/2 Yaylı Çalgılar Dörtlüsü ise 1837 tarihli ve öncüsü Beethoven'a saygılarını gönderiyor.

“TWIN ROCKS” Yayın tarihi: 25 Ocak 2025 Cumartesi, 20.00 Berke Can Özcan davul, sampler, vokal Arve Henriksen trompet, elektronikler Jonah Parzen-Johnson bariton saksofon, sampler Ozan Tekin piyano, synthesizer Ozan Kısaparmak bas gitar Back on Stage (BoS) ile konser öncesi söyleşi Yayın saati: 19.30-20.00 Daha evvel, Arve Henriksen ve Jonah Parzen-Johnson ile Borusan Müzik Evi’nde ayrı ayrı konserler veren Özcan, bu kez onlarla aynı sahneyi paylaşıyor. Geçtiğimiz yıl Kasım ayında yayımlanan albümün ilk canlı seslendirilişi 9 Kasım’da Borusan Müzik Evi’nde gerçekleşti ve şimdi de borusansanat.tv’de dinleyenlerini bekliyor.