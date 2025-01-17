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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Borusan Müzik Evi'nde iki farklı konser

        Borusan Müzik Evi'nde iki farklı konser

        Borusan Müzik Evi, Ocak ayında müzikseverlere iki ayrı konser deneyimi sunuyor. 18 Ocak Cumartesi akşamı Burak Özdemir ve Musica Sequenza'nın Händel: "Amour Fou" projesiyle barok müziğin tutkulu dünyasına bir yolculuk yapılırken, 25 Ocak Cumartesi günü ise Türkiye'nin ilk bakır nefesliler beşlisi Golden Horn Brass, zengin repertuvarıyla dinleyicilerle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2025 - 10:45 Güncelleme: 17.01.2025 - 10:45
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        Borusan Müzik Evi'nde iki farklı konser
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        Burak Özdemir ve Musica Sequenza’dan Händel yorumu

        18 Ocak Cumartesi günü, saat 21.00’de Burak Özdemir ve topluluğu Musica Sequenza, Borusan Müzik Evi’nde yeni bir proje ile izleyici karşısına çıkıyor. Händel: “Amour Fou” adlı bu yeni konser serisinde Händel'in aryaları, etkileyici bir performansla bir araya geliyor. Eserlerdeki karakterler arasındaki tutkulu duygular; sevinç, acı, kıskançlık, nefret ve keder, “kontrol edilemeyen aşk ilişkisi” teması üzerinden ustalıkla işleniyor. Konserde, Burak Özdemir’in barok fagotu ve kontrtenor Georg Bochow’un etkileyici sesine 18. yüzyıl dönemine ait enstrümanları ile Musica Sequenza eşlik edecek. Opera evlerinden festivallere, konser salonlarından şehir tiyatrolarına, sanat vakıflarından müzelere kadar geniş bir yelpazede performanslar sergileyen topluluk, disiplinlerarası projeleriyle müzikseverleri Rönesans'ın büyülü dünyasından çağdaş müziğin yenilikçi seslerine uzanan benzersiz bir yolculuğa çıkarıyor.

        HÄNDEL: “AMOUR FOU”

        BURAK ÖZDEMİR & MUSICA SEQUENZA

        MUSICA SEQUENZA

        BURAK ÖZDEMİR barok fagot ve canlı elektronik, konsept

        GEORG BOCHOW kontrtenor

        SEMION GUREVICH barok keman

        DAVID AGAIAROV barok keman

        CHANG-YUN YOO barok viyola

        LINDA MANTCHEVA barok viyolonsel

        PEDRO ALCACER lavta

        DANIEL MULDER görseller

        Golden Horn Brass ile çok yönlü bir dinleme deneyimi

        Türkiye’nin ilk ve en uzun soluklu bakır nefesliler beşlisi Golden Horn Brass, zengin repertuvarıyla 25 Ocak Cumartesi günü Borusan Müzik Evi’nde müzikseverlerle buluşuyor. 2004 yılında Begüm Gökmen tarafından kurulan Golden Horn Brass, kuruluşundan bu yana enstrümanlarındaki ustalıklarıyla müziği incelikli bir şekilde işlemeye devam ediyor. Güçlü bir orkestranın enerjisini bünyesinde barındıran topluluk, bu konserinde barok ve klasik dönem eserlerinin yanı sıra, caz ve pop müziklerinin unutulmaz parçalarını ve halk ezgilerinin özgün düzenlemelerini seslendirecek. Topluluğun geniş repertuvarı, müzikseverlere çok yönlü bir dinleme deneyimi vadediyor. 2014 yılında Andante Donizetti Klasik Müzik Ödülleri’nde “Yılın Oda Müziği Topluluğu” ödülüne layık görülen Golden Horn Brass, yurtiçinde verdiği sayısız konserin yanı sıra, yurtdışında da birçok prestijli etkinlikte sahne alıyor.

        GOLDEN HORN BRASS

        BEGÜM GÖKMEN korno

        JULIAN LUPU trompet

        RENATO LUPU trompet

        SİNAN ŞİRİN tuba

        EMRE BERBERGİL trombon

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        #Borusan Müzik Evi
        #Burak Özdemir
        #Golden Horn Brass
        #konser
        #Borusan sanat
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